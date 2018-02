Maldonado: turistas cuidan el bolsillo y optan por alquileres más bajos

"Mas turistas, pero menos gasto". Así se describe desde el sector de operadores turísticos de Maldonado la tónica de la temporada veraniega en materia de alquileres de inmuebles. "Es una temporada de mucha gente y poco resultado económico para el comerciante, porque se gasta poco", subrayó Javier Sena, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado.

Oferta. Un 90% de los alquileres se concretan en el ámbito informal, dijo Sena. (Archivo El País)

Según el vocero, si bien se produjo un incremento sobre todo en la llegada de turistas a la costa en la primera quincena del año, se trata de un público caracterizado por un menor poder adquisitivo en relación al de temporadas anteriores, analizó.

Así, los veraneantes tienden a optar este verano por viviendas más económicas para pasar sus vacaciones. "En general buscan de uno y dos dormitorios. La mayoría de la gente que viene a Punta del Este se acomoda a eso (...). En otras épocas, la gente estaba más dispuesta a buscar confort y podía gastar más. Este año han venido con muchas restricciones", explicó Sena.

Pese a ello, a la hora de alquilar los turistas están teniendo que desembolsar más dinero que el año pasado. Por ejemplo, rentar una casa de dos dormitorios en Punta del Este para la segunda quincena de febrero se cotiza a unos US$ 2.146, frente a los US$ 2.061 del verano pasado, según las publicaciones en el sitio Gallito.com. La tendencia al alza se observa a nivel general en el mercado inmobiliario de Maldonado.

De acuerdo a los datos procesados por Gallito.com, los valores pedidos por los inmuebles subieron para la segunda quincena de enero como para la primera y segunda quincena de febrero en relación al año pasado en puntos de alta demanda, como Punta del Este y Piriápolis. Por ejemplo, el precio promedio de los inmuebles ofertados para la segunda mitad de febrero (considerando todas las opciones de dormitorios) en Punta del Este pasó de ?US$ 4.114 a US$ 4.269 de un año a otro. En Piriápolis, el valor para esa segunda quincena subió levemente, de US$ 2.329 a US$ 2.351.

"Como institución en octubre hicimos una exhortación a los propietarios a que mantuvieran los precios, y en general se han sostenido; en algún caso subió un porcentaje mínimo de un 10%, 15%", matizó Sena.

Los operadores afirman que esta temporada se concretaron menos alquileres que el año pasado —en el orden de un 15% o 20%— a pesar del incremento en el número de visitantes.

El problema que enfrenta el sector es que "alrededor del 90% de los alquileres pasa por fuera del circuito inmobiliario y se hace a través de portales y de personas que trabajan en forma clandestina", se quejó el vicepresidente de la Cámara.

Frente a esto, Sena demandó que el Estado "trate a todos por igual" siendo "justo" con los comerciantes formalmente establecidos y que fiscalice más a quienes "no pagan" impuestos.