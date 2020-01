El magnate Warren Buffett vendió su imperio mediático por US$ 140 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El magnate estadounidense Warren Buffett alcanzó un acuerdo para la venta de su grupo mediático BH Media por US$ 140 millones a la empresa Lee Enterprises, que obtuvo un préstamo del propio Buffett para realizar la compra.

Según un comunicado de la compañía Lee Enterprises, dueña de medio centenar de diarios impresos y digitales en 21 estados de EE.UU, el pacto incluye un crédito de la firma Berkshire Hathaway, propiedad de Buffett, por valor de US$ 576 millones.

La nota explica que con el dinero del préstamo se realizará la compra de los medios que poseía hasta ahora el inversor y además se refinanciará la actual deuda del grupo Lee, que asciende a US$ 400 millones. La transacción incluye la compra de 30 diarios, así como otros 49 semanarios con sus respectivas páginas web, además de cerca de 32 productos impresos que se comercializan en 10 estados.

Entre otras publicaciones, en el acuerdo se incluye la venta de el Omaha World-Herald de Nebraska, donde está la sede de Berkshire, así como el Buffalo News, un diario del oeste de Nueva York que Berkshire compró en 1977.

Lee asegura que ha estado administrando las publicaciones de BH Media desde julio de 2018 y que los ingresos de BH Media en 2019 fueron de US$ 373,4 millones. Añade que sus beneficios antes de los intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en inglés) alcanzaron los US$ 47,4 millones.

Tras la compra, la compañía Lee poseerá un otal de 80 medios que le permitirá duplicar su audiencia. Asimismo, tras la adquisición el conglomerado mediático espera aumentar en un 87% los ingresos y cerca de un 40% los beneficios EBITDA.

La directora de Lee, Mary Junk, valoró positivamente la oportunidad económica que les ofrece la compra y reiteró su compromiso con «servir al papel vital que juegan las noticias locales de gran calidad».

Además del préstamo, concedido a un interés del 9% y pagadero en 25 años, Lee alquilará durante 10 años las sedes de los medios a la empresa de Buffett. Eso le significará al magnate ingresos por una cantidad de US$ 8 millones.

Los diarios son solo una pequeña parte de Berkshire, que tiene más de 90 negocios operativos, como el ferrocarril BNSF y la aseguradora automotriz Geico, y compró la mayor parte de su holding de periódicos en la década pasada.

El acuerdo de la venta del grupo mediático es una decisión poco común del magnate Buffett, quien trabajó como repartidor de diarios durante su adolescencia. Lo inusual es que venda totalmente un negocio en operaciones.

De hecho, Buffett les comunicó a sus accionistas en el sitio web de Berkshire que no tiene «ningún interés» en vender un buen negocio y es «reacio a vender negocios de mal desempeño» si se espera que generen dinero, sean bien gestionados y tengan buenas relaciones laborales. En abril, dijo a Yahoo Finance que la industria estaba en crisis y comentó a accionistas de Berkshire en mayo de 2018 que solo The Wall Street Journal, The New York Times y posiblemente The Washington Post tenían modelos digitales suficientemente fuertes como para contrarrestar la caída de la circulación impresa y pauta publicitaria.