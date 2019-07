H&M llevó prendas a Argentina, tuvo récord de ventas en Luján y llega a Tigre y Pilar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La marca sueca H&M debutó en Argentina en el centro comercial Luján Walk Shopping Center. Sus prendas se encuentran en el local de The Luxury Outlet junto a otras firmas de indumentaria, cosméticos y accesorios, aunque no se trata de un desembarco oficial de la compañía sueca, como el que hizo en Chile o Uruguay. En Argentina solo se venderán excedentes de stocks que no se colocaron en otros mercados y, por el momento, no hay ningún plan para que H&M se instale con tiendas propias en el vecino país.

De la mano de H&M, la tienda departamental Luxury Outlet abrió sus puertas con récord de ventas y anunció su próximo desembarco en Tigre y Pilar.

La propuesta comercial que reúne a más de 20 marcas líderes de indumentaria y que tiene como estrella a los productos de H&M, inauguró su primera sucursal la semana pasada.

La demanda superó las expectativas: colas de una hora y media para entrar a la tienda, estacionamiento desbordado y la primera partida de H&M vendida en dos horas.

«Lo que pasó el fin de semana nos sorprendió a todos. Está claro que el cliente quiere comprar barato, pero también busca marcas. La gente está necesitada de buenas noticias y acá abre un nuevo shopping, se inauguró una tienda departamental y llegó una marca de afuera», explicó Sergio Blanco, presidente de Luxury Outlet.

Blanco adelantó los planes de la empresa de seguir creciendo con su propuesta de outlet premium.

«En un mes inauguraremos una tienda en el Mercado de Frutos del Tigre y también tenemos confirmada una apertura en el Village Pilar. Además avanzamos con dos posibilidades para llegar a Capital», señaló el ejecutivo.

La inversión por cada tienda ronda los US$1,5 millones.

H&M llegó a Argentina a través de Luxury Outlet. Foto: La Nación / GDA.

En todos los casos, las tiendas de Luxury Outlet incluirán a la marca H&M. La sueca no llegó al país en forma directa, sino a través de un acuerdo comercial para vender en el mercado local los excedentes de stocks que no pudo colocar en Europa.

Detrás del desembarco de la marca se encuentra el empresario Arturo Alacahan, que también tiene las licencias para el mercado argentino de New Balance, Joma y Speedo.

«En el caso de H&M no tenemos la licencia de la marca, sino únicamente la autorización para la venta de sobrestock que les quedó de otros mercados. A esta mercadería se la compramos a mayoristas y lo importante es destacar que no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock. Por eso, cumplen con lo que en la industria llamamos como ‘mantener la curva’, es decir tener todos los talles y tamaños», explicó Alacahan.

Oportunidades

Los precios de las prendas de H&M que se comercializan en Luján están en línea con los valores en otros mercados: buzos por US$ 26, jeans a US$ 28 y camisas a US$ 24.

En Luxury Outlet el modelo comercial está en línea con la situación del país, pero destacó que no se trata exclusivamente de un fenómeno local. «Con un consumo en crisis como el que vive el país, la gente se vuelca más a los outlets. Pero algo parecido también ocurre en otros mercados que no están enfrentando los mismos problemas que la Argentina como EE.UU», señaló Blanco.