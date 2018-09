Llegó RocketPin y puso el mystery shopper a un clic

Esa es la propuesta de la plataforma RocketPin, que permite contratar el servicio de mystery shopper «a medida» por su app en cualquier momento y lugar.

Nació en 2015 en Chile, donde ya registra 250.000 descargas (entre 15.000 y 20.000 corresponden a usuarios activos, que han hecho alguna «misión» en los últimos dos meses). En 2017 se concretaron 8.000 «misiones» y en los primeros seis meses de este año ya se canalizaron unas 8.300, aseguró Juan Pablo Scarrone, country manager de la firma para Uruguay, donde está disponible hace 15 días. En su país de origen ya usan el servicio más de 40 empresas de diferentes, como Bimbo, el banco Caja Los Andes, Huggies, Telefónica, la cadena de supermercados Cencosud y las estaciones de servicio Copec. La expansión internacional comenzó en Argentina y siguió en Uruguay.

250.000 Son las descargas que registra la aplicación en Chile.

Cuando una empresa requiere un servicio lo solicita y se envía por georreferenciación a las personas registradas en la app más cercanas a los puntos donde se debe hacer la acción. Luego, el mystery shopper que tomó la misión envía los resultados por la misma app (envía fotos, audio y llena formularios).

Para sumarse a la comunidad basta con ser mayor de 18 años.En Uruguay cada «misión» se paga entre US$ 3 y US$ 10, dependiendo del nivel de complejidad. Si bien en otros países también se puede abonar con el equivalente en recarga de celulares o en la tarjeta de transporte público, a nivel local aún no está esa posibilidad. A nivel general, el servicio más solicitado por las empresas es el mystery shopper para consumo masivo en grandes superficies, seguido del protocolo de atención y ventas en servicios y retail.