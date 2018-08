¿Listos para despegar sin un piloto humano?

THE NEW YORK TIMES

En una visita a la sede central de Southwest Airlines en Dallas, tuve la oportunidad de volar un Boeing 737. O, al menos, me acerqué tanto como alguien que no es un piloto comercial con licencia: me senté a los mandos de un multimillonario simulador y aprendí cómo «aterrizar» en el aeropuerto La Guardia, en la ciudad de Nueva York. Honestamente, fue más fácil de lo que esperaba.

Mi instructor en el nuevo centro de desarrollo de la tripulación y la capacitación en liderazgo de la aerolínea dejó caer un panel transparente entre mi cara y el parabrisas y me explicó cómo leer los indicadores. Justo frente a mis ojos había un pequeño círculo verde y otro un poco más grande. Todo lo que tenía que hacer para llegar a tierra con seguridad, dijo, era mantener el círculo más pequeño dentro del más grande ajustando el tono del avión.

Las características del piloto automático varían según el tipo de avión y la línea aérea, y algunos aviones incluso pueden aterrizar bajo ciertas condiciones. Southwest usa una tecnología de piloto automático que asiste a los pilotos durante cada parte del vuelo, incluido el descenso, pero experimenté cómo los pilotos de la aerolínea son los responsables de aterrizar sus aviones de manera segura.

Mantuve el avión lo más nivelado posible, como los facsímiles generados por computadora de los rascacielos de Queens y el Grand Central Parkway se deslizó rápidamente debajo de mí. Los controles a mi alrededor se ajustaron para mantenernos en movimiento a la velocidad correcta, y con un gran bache logré llegar a la pista.

El simulador, nuevamente por sí solo, se detuvo cerca de la Terminal B.

Salí de la simulación con una apreciación renovada de la sofisticación del piloto automático, pero también sobre los pilotos humanos que custodian que los aviones operen de forma segura.

Con los observadores de la industria de las aerolíneas en un estado aparentemente de perpetua preocupación por la escasez de pilotos, algunos piensan que la automatización podría obviar la necesidad de pilotos humanos en general. Pero, según la mayoría de los expertos, la tecnología, la industria y los pasajeros no están listos para un vuelo totalmente autónomo.

«Por lo que veo, ¿podría suceder en un futuro lejano? Sí, probablemente podría. ¿Sucederá en el futuro cercano? No lo creo», dijo Michael Wiggins, presidente del departamento de ciencias aeronáuticas de la Embry-Riddle Aeronautical University en Florida.

«En este momento, cualquier progreso hacia esa área debe hacerse lentamente y solo después de un montón de investigaciones con resultados que sugieren que deberíamos hacer eso».

Durante casi tanto tiempo como los aviones han estado en el cielo, aviadores y fabricantes han trabajado para que volar sea una experiencia simple para los pilotos y una experiencia fácil para los pasajeros.

«Los controles de vuelo automatizados se remontan a la década de 1920, y durante la Segunda Guerra Mundial tenían pilotos automáticos rudimentarios», dijo Wiggins. «La idea era que la automatización aliviaría a los pilotos de tareas rutinarias de vuelo y monitoreo y les permitiría concentrarse en la conciencia situacional y otras tareas de supervisión de las que deben ocuparse».

A medida que esas características del piloto automático se volvieron más sofisticadas a lo largo del siglo XX, Wiggins dijo que volar también era más seguro porque los sistemas podían detectar problemas más rápida y efectivamente que los pilotos humanos. Una persona en la cabina podría no ver un solo movimiento de aguja en un solo medidor, pero una computadora puede detectar ese tipo de señal de advertencia y enviar una alerta.

Novedad. Es poco probable que un avión comercial completamente autónomo se dé a conocer este año. Foto: Reuters.

Las mejoras en la tecnología de barrido en los últimos 50 a 60 años han hecho que volar sea más seguro que nunca. Los aviones grandes que una vez volaron los vuelos más largos del mundo requirieron tres o incluso cuatro personas de turno en la cabina simultáneamente. Ahora, dos pilotos pueden administrar las versiones actualizadas de esas mismas aeronaves o las más nuevas y más eficientes estructuras que las reemplazan con la misma eficacia.

El capitán Tim Canoll, presidente de la Asociación de Pilotos de Línea Aérea, dijo que la automatización había sido en gran medida una gran ayuda para los miembros de su sindicato. «En un nivel muy alto, nos ha hecho muchas cosas increíbles y nos ha hecho increíblemente seguros, y es por eso que lo aceptamos mucho».

«Veremos avances, más avances en la automatización, pero estarán en los márgenes en lugar del terremoto», explicó. «Y lo digo porque si miras ahora a los aviones más modernos, tienen capacidad de aterrizaje completamente automática para visibilidad muy baja» y otros controles automatizados. Los próximos desarrollos más probables en automatización, dijo, girarán más en torno a la predicción y detección de problemas relacionados con el mantenimiento.

Los reguladores ya están tomando medidas para reducir el papel de los humanos en la cubierta de vuelo. El Congreso presentó una enmienda a la ley de reautorización de la Administración Federal de Aviación que proporcionaría fondos para estudiar operaciones de un solo piloto para aviones de carga, una medida a la que la Asociación de Pilotos de Línea Aérea se opuso. Canoll dijo que un avión de un solo piloto debe ser seguro para volar sin nadie en los controles en caso de que el piloto tome un descanso en el baño o quede incapacitado.

«La seguridad de un solo humano en la cabina del piloto no es algo que hayamos aceptado, ni debemos aceptar a largo plazo», dijo, y agregó que el sistema de dos pilotos ha hecho que la aviación sea muy segura al tiempo que mantiene las operaciones eficientes.

Mientras tanto, los principales fabricantes de aviones como Airbus y Boeing empujan los límites tecnológicos.

«A medida que la tecnología continúa mejorando, la automatización se vuelve más confiable y puede administrar más tareas y más sofisticadas. Paralelamente, el papel del piloto está evolucionando», dijo Airbus en un comunicado. «El avión sin piloto no es solo una cuestión de viabilidad técnica, sino también de aceptación social (no solo de la industria, sino del público viajero)».

DATO Exhiben nuevas tecnologías Tanto Boeing como Airbus exhibirán nuevas tecnologías en el Farnborough Airshow en Inglaterra entre el 5 y 7 de septiembre. El espectáculo brinda la oportunidad para que empresas de la industria aeroespacial muestren sus últimos productos a posibles clientes, y los expositores a menudo aprovechan la oportunidad para anunciar novedades importantes o nuevos productos. Pero es poco probable que un avión comercial completamente autónomo haga su aparición este año.

Boeing parece aún más listo para abrazar un vuelo completamente autónomo. Paul Bergman, portavoz de la compañía, dijo que se investigaba más activamente el potencial de un vuelo comercial no tripulado.

«La integración segura de los sistemas aéreos no tripulados en el espacio aéreo nacional es vital para liberar todo su potencial», dijo. «El enfoque sistemático basado en el riesgo de Boeing para la integración —que incorpora lecciones aprendidas de más de un siglo de experiencia en vuelos tripulados— puede proteger la seguridad de nuestro espacio aéreo actual al tiempo que abre nuevas oportunidades para sistemas no tripulados».

La compañía también está explorando formas de mejorar aún más las características actuales del piloto automático.

«Este año Boeing explorará los fundamentos de la automatización de las tareas manuales del avión que permanecen con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir la carga de trabajo del piloto», dijo Bergman.

«Creo que estamos más lejos de lo que a algunas personas les gustaría y más cerca de lo que otras desearían», dijo. «¿Deberíamos continuar investigando esto? Creo que sí. ¿Deberíamos lanzarnos de cabeza sin entender todas las ramificaciones de eso? Creo que no».

Un terabyte de datos por vuelo de 787

Según John Schmidt, director ejecutivo global de la práctica aeroespacial y de defensa de Accenture, todavía existen más posibilidades de automatización en la aviación.

«Cada vez que un 787 toma un vuelo genera un terabyte de datos», dijo. «Hoy usamos una fracción de esos datos», agregó. Los motores solo los rastrean en 5.000 parámetros. Las empresas están empezando a utilizar software de inteligencia artificial para interpretar mejor esos datos, lo que conduce a mejores prácticas de mantenimiento y a un uso más eficiente de los equipos.

Schmidt remarcó que era más optimista sobre el futuro de los controles automáticos de vuelo.

«La tecnología para poder hacer todas las cosas que un piloto hace en un vehículo aéreo no tripulado existe hoy», dijo. «¿Eso sucederá el próximo año? Creo que no. ¿Eso sucederá antes de lo que pensamos? Sí».