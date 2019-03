¿Qué libro recomienda Virginia Molfese, gerente de marketing de BBVA?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mayoría de los libros de negocios te aconsejan lo mismo: escribir tu plan de negocios y estudiar la competencia, pero este libro presenta una mejor y más fácil manera de tener éxito en los negocios». Ese es uno de los motivos que lleva a la gerente de Marketing de BBVA, Virginia Molfese, a recomendar la lectura de Rework, de Jason Fried y David Heinemeier Hansson.

Al transitar sus páginas, rescató tres grandes conceptos: que en negocios no todo es teoría, que la experiencia cuenta mucho y que hay que arriesgarse. «Algo que me quedó grabado es que planificar a muy largo plazo es conjeturar, porque es el pasado el que guía el futuro. Hay que adaptarse, ya que el entorno es no controlable», destaca la ejecutiva.

Uno de los grandes consejos que rescató Molfese es «concéntrate en lo que nunca cambiará». «Muchas empresas solo piensan en la próxima gran innovación. Se obsesionan con lo que se lleva y es novedoso, siguen las últimas tendencias y los últimos cambios tecnológicos. Se trata de una apuesta equivocada: te concentrás en lo que está de moda en lugar de en lo que es realmente sustancial», dicen los autores. Como ejemplo citan a los fabricantes de coches japoneses, que se concentran en principios esenciales que no cambian con el tiempo: confianza, buenos precios y sentido práctico.

«Creo que es un libro sumamente aplicable, ideal para leer cuando estás por arrancar a emprender algo o cuando sentís que lo que estás haciendo no está dando el resultado esperado», remató Molfese.