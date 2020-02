¿Qué libro recomienda Sylvia Chebi, directora ejecutiva de Thales Lab?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Experto en terapia organizacional, el consultor de negocios israelí-estadounidense Ichak Adizes desarrolló una metodología que, desde hace 40 años aplica en organizaciones de todo tipo y tamaño, en diversos países y diferentes culturas. Su concepción, válida para los negocios y la vida en general, se apoya en una premisa clara y contundente: «la causa de todos los problemas es el cambio». Así lo resumió Sylvia Chebi, directora ejecutiva de ThalesLab, que recomienda el libro Managing Corporate Lifecycles, de Adizes.

Para el autor, «el cambio es constante y, como nuestras organizaciones son complejas, cada componente reacciona en forma diferente. Esto genera problemas. ¿Y qué hacemos cuando tenemos problemas? Buscamos soluciones. Las soluciones generan más cambios, que a su vez generan más problemas y este ciclo nunca se acaba», indicó Chebi. Para enfrentar esa espiral de cambio es necesario madurar, es decir, ser capaz de «resolver problemas cada vez más complejos». La metodología de Adizes busca entonces explicar cómo tomar buenas decisiones.

A través de un texto ameno, el especialista condensa en su libro mucho de sus metodologías y teorías. El acento está en dar herramientas a quien tiene que gerenciar, no solo una empresa, sino también otro tipo de organizaciones, como la familia, la pareja y hasta uno mismo, comentó Chebi.

De acuerdo a Adizes, las organizaciones, como los seres vivos, tienen un ciclo de vida. En Managing Corporate Lifecycles plantea distintas etapas y qué problemas se presentan en cada una de ellas. La fase ideal es la de la Plenitud, y al respecto el autor plantea cómo llegar más rápido y mantenerse allí.

«Conocí a Adizes gracias a Nicolás Jodal, que lo sigue desde el inicio de su empresa Genexus, y se lo agradezco», contó Chebi. Además de haber leído varios de los libros del experto, la empresaria se decidió a profundizar en su metodología. El año pasado realizó un curso en el Instituto Adizes en California y se certificó como integradora. «Aplico la metodología todo el tiempo, en todos los ámbitos, en forma más o menos formal», relató Chebi, que actualmente está leyendo What you do is what you are, de Ben Horowitz.