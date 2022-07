¿Qué libro recomienda leer Isabelle Chaquiriand, CEO de Atma?

La teoría económica clásica siempre ha desestimado en sus análisis factores humanos como los deseos, valores, miedos, prejuicios y afectos, a pesar de que inciden claramente en la valoración de las cosas y en la toma de decisiones que hacen las personas a diario. En el libro Portarse mal, el economista estadounidense Richard H. Thaler aborda la influencia de estos aspectos desde la mirada de la psicología económica.

«Entender cómo tomamos decisiones nos ayuda a cometer menos errores. A veces no nos damos cuenta de los sesgos que tenemos y es revelador advertirlo y ser más conscientes de ello», explicó sobre esta lectura Isabelle Chaquiriand, CEO de Atma y decana de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Católica del Uruguay.

Desde su punto de vista, es un libro «muy aplicable», ya sea en pequeñas decisiones cotidianas hasta grandes dilemas corporativos. «Además el lenguaje es muy accesible, no se precisa ser un experto en economía para entenderlo», resaltó Chaquiriand.

La empresaria se define como seguidora del tema de la psicología económica, en la que Thaler es un referente. «Es premio Nobel de economía por sus aportes en el área así que apenas empecé a leer al respecto, llegué rápidamente a él», comentó la CEO de Atma.

Me interesa mucho la economía del comportamiento y este libro es de los mejores que he leído al respecto», destacó.

Desde las primeras páginas Thaler expone con elocuencia sus reflexiones. Un ejemplo de ello es el prólogo, donde el autor afirma: «mi vagancia supone que únicamente me ocupo de aquellas cuestiones lo suficientemente intrigantes como para sobreponerme a mi tendencia natural a evitar el trabajo (…) Este libro ha sido escrito por un hombre terriblemente perezoso. La ventaja de esto es que únicamente incluiré en él aquellas cosas que resulten interesantes, al menos para mí».

Entre las próximas lecturas de Chaquiriand aparecen varios libros que tratan la temática ESG (ambiental, social y gobernanza, por sus siglas en inglés) así como la toma de decisiones. Tampoco faltan los textos de ficción, finalizó la ejecutiva.

Perfil lector

¿Escritor/género favorito?

Novela de ficción con un componente histórico: Arturo Pérez Reverte y Edward Rutherfurd, entre otros. O ensayos que analizan el comportamiento con mirada filosófica, sicológica o política del estilo de Fernando Savater, Daniel Kahneman, Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman.



¿Cuántos libros lee al año?

Más de 30 posiblemente.



¿Mejor momento para leer?

En las vacaciones o los domingos de mañana.



¿Ficción o no ficción?

Ambos, depende para qué y en qué momento.



¿Presta sus libros?

Los presto pero los persigo. Les pongo un sello un tanto bromista a mis libros para identificarlos y que vuelvan a casa.



¿En qué ocasiones regala libros?

Soy muy de regalar cuando al ver un libro lo asocio con una persona.



¿Formato e-book o impreso?

Impreso, siempre.



¿Hace anotaciones o subraya?

Sí, incluso en los libros de ficción cuando veo un pasaje que me gusta mucho o me despierta una idea. Interactúo mucho con los libros.



¿Un libro con final inesperado?

Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez. El final me sacó una sonrisa. Lo leí hace años y me acuerdo hasta hoy de ese momento.



¿Libro favorito de la infancia?

La revoltosa del colegio de Enid Blyton.