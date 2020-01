¿Qué libro recomienda leer el gerente de Microsoft en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cómo el cambio individual puede impactar en la transformación cultural de las organizaciones. Esa consigna atraviesa el libro Hit Refresh, escrito por Satya Nadella, CEO de Microsoft, una combinación de introspección individual, autocrítica y empatía, con el impacto potencial de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, dice Rodrigo Astiazarán, gerente general de Microsoft Uruguay.

Su lectura no fue casual. La publicación le llegó por la propia compañía que envió copias a sus filiales en el mundo. Es que, según Astiazarán, la historia de vida funciona como «piedra fundamental» para la «transformación organizacional global y profunda» de la firma, además de mostrar la «necesaria interacción entre innovaciones tecnológicas y la apertura a nuevas formas de entender la realidad y hacer las cosas».

A modo de ejemplo, destacó el pasaje donde Nadella cuenta cómo, al nacer su hijo y durante sus primeros tiempos de vida, se autocompadecía porque sentía como propia la parálisis que tenía el niño. «Con la ayuda de su esposa y observando cómo actuaba día a día, logró internalizar que el verdadero afectado no era él mismo. A partir de ese momento, y a través de la tecnología, pudo contribuir más a mejorar la calidad de vida de su hijo y aprendió sobre el poder de la amabilidad para con otros».

Astiazarán no definió aún su próxima lectura, pero adelantó que abordará «aprendizajes simples y cotidianos que impacten positivamente a personas y equipos como por ejemplo Mindset: The New Psychology of Success de Carol Dweck.