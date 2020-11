¿Qué libro recomienda leer Diego Chapuis, gerente comercial de Altius Group?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl relata sus vivencias en un campo de concentración. A través de una historia removedora, el autor hace ver la capacidad humana para afrontar las dificultades desde el descubrimiento del verdadero sentido de la vida. Esa lección le permitió a Diego Chapuis, gerente comercial de Altius Group, conocer y aplicar un nuevo enfoque para la vida y los negocios.

«La logoterapia es una terapia psicológica que plantea que encontrar el sentido de la vida es la motivación primaria de las personas. Si bien tiene utilizaciones diversas para la psicología, para quienes trabajamos tratando de comprender y predecir comportamientos, también nos propone una forma distinta de interpretar, que se contrapone con la clásica pirámide de necesidades de (Abraham) Maslow», explicó Chapuis.

«Esta visión aporta que cuando nuestras necesidades más elementales no son satisfechas, las personas pasamos a tener como necesidad básica encontrar un sentido a la vida, lo cual replantea dicha estructura piramidal. El fin de una persona no sería la búsqueda de poder o placer, sino encontrar dicho sentido».

El propio autor define, en uno de los pasajes favoritos del libro para Chapuis, el significado de esa búsqueda: «Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros».

Esta postura, según el ejecutivo, pasa a ser de aplicación imprescindible cuando se internaliza. «En lo personal son preguntas que hay que hacerse permanentemente y uno a veces no tiene el marco como para ayudar a formulárselas y esto es una gran contribución. En lo empresarial, redescubre la forma de entender a nuestros consumidores, saliendo de la clásica visión de necesidades y elevando el nivel de análisis».

Su próxima lectura será No One’s Listening and It’s Your Fault: Get Your Message Heard During Organizational Transformations, de Pam Marmon. Trata acerca de cómo los líderes pueden seguir siéndolo en tiempos de crisis y cómo mantener una comunicación efectiva en momentos difíciles.