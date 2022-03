¿Qué libro recomienda Fernanda Ariceta, Directora de Alva Creative House?

A la hora de recomendar un libro de negocios, Fernanda Ariceta, directora de Alva Creative House, elige Think Again. «Argumenta de una forma interesante y da ideas para la acción sobre cómo crear entornos más abiertos, más flexibles y que nos permitan seguir evolucionando, como personas que trabajan y como personas», reflexionó.

El título del psicólogo organizacional Adam Grant le resultó interesante para ver argumentos a favor de la apertura intelectual y la curiosidad como forma de enriquecer el trabajo y también la vida. «Alienta el debate constructivo y el reconocimiento de los demás como valiosos», subrayó.



El problema del sesgo binario es el pasaje que Ariceta destacó. «Presupone que el mundo está dividido en dos lados: creyentes y no creyentes. Solo un lado puede tener razón, porque solo hay una verdad. (…) Pero cuando las únicas opciones disponibles son blanco y negro, es natural caer en una mentalidad de ‘nosotros contra ellos’ y enfocarse en las posiciones en lugar de en los datos», explicó. Y agregó: «Para quienes están indecisos, cuando se ven obligados a elegir un bando, las presiones emocionales, políticas y económicas inclinan a la persona a favor de desvincularse o descartar el problema. Para superar el sesgo binario, un buen punto de partida es tomar conciencia de la gama de perspectivas que hay en un espectro determinado».

El libro de este profesor de la Escuela Wharton (Universidad de Pensilvania) llegó a manos de Ariceta porque seguía WorkLife, el podcast del autor y había leído Originals. «En particular estudio este tema por el trabajo que hacemos en entrenar en sesgos inconscientes», enfatizó quien consideró que esta lectura es súper aplicable en cualquier entorno humano.

La ejecutiva tiene varias lecturas en la mira, aunque reconoce que no tiene suficiente tiempo. «Próximos en la línea están Atomic Habits, de James Clear, un libro que le recomendó un amigo. Otro que está en el debe se titula El poder de los introvertidos: En un mundo incapaz de callarse, de Susan Cain. «Lo descubrí en una charla TED y como una extrovertida extrema, creo que tengo que investigar», sentenció.





Perfil del lector

¿Escritor/género favorito?

Paul Auster y Haruki Murakami son los que más se repiten en mi biblioteca. Creo que me gusta lo que realmente transporta a otras atmósferas.

¿Cuántos libros lee al año?

Estoy retomando ritmo ahora que mis hijos son más grandes. Poco; unos 15, más los de trabajo.

¿Mejor momento para leer?

El verano, el campo, la playa.

¿Ficción o no ficción?

Ficción.

¿Presta sus libros?

Presto siempre. Hay muchos que no volvieron; me quedo feliz de que están en buenas manos.

¿En que ocasiones regala libros?, ¿a quién?

A niños, todo lo que puedo. A la gente que conozco y sé lo que le gusta leer y puedo conseguirle algo interesante.

¿Formato e-book o impreso?

E-book para trabajo; impreso para tiempo libre.

¿Hace anotaciones o subraya?

Jamás. Incluso me molesta del Kindle que te muestre los resaltados de otros.

¿Una librería en el exterior?

Arundel, en Seattle. Fue mi refugio un tiempo.

¿Un libro con un final inesperado?

El jardín de bronce, de Gustavo Malajovich.

¿La película más fiel a un libro?

Si veo la película, no leo el libro y viceversa.