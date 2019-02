¿Qué libro de negocios recomienda leer el director general de L'Oréal, Aníbal Scavino?

Una alerta y un llamado a reflexionar sobre el futuro del trabajo, ¡Sálvese quien pueda! se convirtió en el libro recomendado de 2018 del director general de L’Oréal, Aníbal Scavino. En este trabajo, el periodista y escritor Andrés Oppenheimer analiza los cambios que se avecinan en el mundo del trabajo por los avances tecnológicos.

«El mundo cambia aceleradamente debido a los avances tecnológicos y (el libro) pone sobre el tapete un tema que alarma: ‘el futuro del trabajo’. La sustitución de hombres por robots con una perspectiva caótica. Hoy se admite que el desempleo tecnológico puede convertirse en el gran conflicto del siglo XXI», reflexionó al respecto Scavino.

Tras su lectura, el director general de L’Oréal asegura que el avance tecnológico es «imparable» y si bien «genera beneficios de productividad evidentes» al mismo tiempo siembra la duda de «¿cuales son para los seres humanos?».

La incertidumbre que plantea el paradigma laboral queda planteada en el pasaje destacado por Scavino. «Mi generación la tuvo fácil, teníamos que buscar un trabajo. Pero ahora, cada vez más, nuestros hijos van a tener que inventar un trabajo». Afrontar eso requerirá de una «educación permanente» y la capacidad de «adaptarse a un mundo cada vez más convulsionado e incierto», afirmó Scavino. «La necesidad de formación y la actualización de la misma es aplicable en la vida personal, en la empresa y por supuesto en Uruguay. Estamos frente a un fenómeno que es comprendido por pocos pero que cada día empieza a preocupar a más personas», finalizó.



¿Género o escritor favorito?

Gabriel García Márquez.

¿Cuántos libros lee al año?

Tres o cuatro.

¿Mejor momento para leer?

Fines de semana.

¿Ficción o no ficción?

No ficción.

¿En qué ocasiones regala libros?

Cuando conozco a alguien que entiendo que lo va a leer.

¿Formato e-book o impreso?

Disfruto la lectura de un buen libro impreso. Los e-book no me atraen.

¿Hace anotaciones o subraya?

Subrayo.

¿Una librería en el exterior?

FNAC en París o Barnes & Noble en New York.

¿Un libro con un final inesperado?

Podría ser El hombre duplicado de Saramago.

¿Película más fiel a un libro?

Atrapado sin salida y El Padrino.

¿Libro favorito de la infancia?

El Principito de Antoine de Saint-Exupéry.