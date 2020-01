Lestido ha venido desarrollando la confianza en Volkswagen desde hace 70 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Asumir el desafío de ser la responsable de varias áreas de la compañía fue un hecho clave para ser designada en su nuevo puesto, reveló la ejecutiva a El Empresario.



—¿En qué consiste el trabajo de una gerente de marca?

​

—Con nuestro equipo trabajamos varias áreas: todo lo que es comercialización de productos, soporte de postventa vinculada a comercialización e importación de repuestos y el área de servicios, y el

vínculo con los concesionarios que son nuestros socios estratégicos en autos

y pasajeros livianos.



—¿Cómo ha hecho Lestido para liderar el mercado durante tres años?

​

—El diferencial que Lestido le ha agregado a la marca desde hace 70 años es el hecho de desarrollar un valor clave que es la confianza que el

consumidor nos da cuando elige un producto nuestro. Por otro lado, hay una proyección a futuro de la marca ya que el vínculo con el cliente no termina con la venta y se continúa mientras se tenga el auto, por temas como el mantenimiento y una eventual venta posterior. La transparencia

es fundamental en una inversión importante en la economía de cualquier familia. El consumidor sabe que cuando llega un producto Volkswagen al mercado, todo lo que necesita para su tranquilidad está preparado.



—¿Un diferencial importante es la tecnología?



—La incorporación de tecnología y todo lo que se hace a nivel de seguridad es importantísimo, Volkswagen ha hecho una inversión muy alta en este

sentido. Las unidades con calificación cinco estrellas otorgadas por Latin Ncap (el Latin New Car Assessment Program es un programa de evaluación de seguridad automotriz para América Latina y el Caribe) no son

casualidad. Como importadores también hemos hecho una fuerte apuesta en cuidar lo más valioso, que es la familia. La campaña que se hizo el año pasado con el «Voy seguro», contándole al consumidor la importancia de los elementos de seguridad, fue un diferencial y se logró que fuera un tema que los usuarios manejaran. La seguridad es desde hace poco un elemento que el cliente tiene en cuenta y pregunta qué calificación tiene un auto. En los siniestros de tránsito hay muchos factores, pero cuando lo inevitable se da, tenemos el orgullo de decir que nuestra marca más allá del equipamiento

tiene definiciones estructurales que hacen que el habitáculo sea más seguro. Esto se ha podido desarrollar dándole mayor resistencia al acero.

De todos los autos que se comercializaron en 2019 con calificación cinco estrellas, el 75% son Volkswagen y están presentes en todos los segmentos.

En total son siete los modelos con la máxima calificación (Up, Polo, Virtus,

Golf, T-Cross, Vento y Tiguan), y eso no lo tiene ninguna otra marca.



—¿Que tiene que tener una ejecutiva para ser lo más eficiente posible?



—Una debe ser una apasionada de lo que hace. Por otro lado, en estos 23

años, tuve la oportunidad de recorrer distintas áreas, lo que me permitió

ver la marca desde diferentes ángulos y estar en contacto con los clientes

en distintas situaciones. Un responsable de marca debe estar en comunicación con todas las áreas (venta, postventa, servicio), ya que todos son importantes para hacer una buena gestión.



—¿Ser mujer en su puesto le agrega un plus?



—Hay determinadas competencias en las que las mujeres somos más fuertes. Podemos desarrollar un poco más la empatía, nos acercamos a los clientes de otra forma, ni mejor ni peor. El tema de género nunca lo tuve presente. Cada uno tiene improntas diferentes de liderazgo.



—Trabaja en una firma con una trayectoria que abarca siete décadas.

¿Qué implica?



—Julio César Lestido S.A. se ha caracterizado por mirar siempre para adelante y estar pronto para incorporar la innovación y apostar al desarrollo. La marca Volkswagen es para siempre, ahora trabaja

fuertemente en el tema de los eléctricos, que implica un gran cambio tecnológico pero vale la pena por el cuidado del medio ambiente. Más allá del timing lo importante es que cuando se lance el producto, esté todo pronto y el consumidor lo disfrute.