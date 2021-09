Lestido Renting: soluciones en movilidad para el sector corporativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el lanzamiento de Lestido Renting, la empresa Julio César Lestido SA este año también salió a competir en el sector de renta de vehículos para dar soluciones integrales a la movilidad de las empresas.



Junto a la comercialización de 0 km y usados, la empresa que representa en Uruguay a las marcas Volkswagen, Audi y MAN en sus más de 70 años de trayectoria sigue innovando con un proyecto de alquiler de vehículos, que ofrece la opción de compra.



Silvana Morales, jefa comercial de Lestido Renting, destacó el camino recorrido por Julio César Lestido SA en su fuerte apuesta a seguir

aggiornándose ante la creciente tendencia hacia un mayor uso del vehículo en alquiler frente a la propiedad del mismo.



«Las empresas se están acostumbrando a no tener flota propia, deciden no encargarse de otros costos fijos como la patente de rodados, el seguro, el servicio de mantenimiento; solo se enfocan en usar la unidad de acuerdo a sus necesidades», destacó la ejecutiva.



De hecho, en una primera etapa, la propuesta de Lestido Renting apunta al sector corporativo, tanto a grandes empresas como pymes. Luego, en una segunda instancia, y una vez afianzados en el posicionamiento del mercado, el objetivo será llegar al público, «con alguna opción interesante como se hace en EE.UU. o Europa», señaló Morales.



OPCIONES

​

Según detalló la entrevistada, uno de los diferenciales de la propuesta es que los usuarios pueden optar por todos los modelos de vehículos de las dos marcas que maneja



Julio César Lestido SA sin importar la gama. «Todo dependerá de la finalidad del uso del vehículo, de la necesidad del cliente y sus posibilidades, pero aseguramos que existe una opción para cada uno», indicó.



En el caso que el cliente precise un modelo que no está dentro de la oferta de Lestido, como las camionetas furgones, por ejemplo, está previsto que se lo pueda incorporar, agregó la jefa comercial de Lestido Renting.



Una vez elegido el tipo de vehículo, los usuarios podrán optar por contratos de 12, 24 o 36 meses.



Finalizado el acuerdo, la empresa luego ofrece varias opciones: el cliente puede escoger devolver la unidad, seguir con el mismo contrato y el mismo auto, decidir por un vehículo nuevo si sus necesidades cambiaron, o comprarlo. En este último caso, se establece un valor de venta, con algún descuento sobre el precio de mercado.



El hecho que cada contrato se ajuste a las necesidades de cada cliente, también tiene un impacto directo en el precio. Para determinar el monto del alquiler del vehículo, se toman en cuenta varios factores: el tiempo de duración, el tipo de unidad elegida, si es con kilometraje libre o no.



A los precios competitivos, se suma una variedad de prestaciones de valor agregado, como el servicio preventivo del vehículo que corre por cuenta de Lestido Renting, que garantiza que se lleve adelante en un servicio oficial.

Asimismo, en el contrato también está incluido el costo de la patente, el cambio de cubiertas, asistencia mecánica 24 horas, automóvil de reemplazo y el seguro.



«El usuario solo debe preocuparse de la nafta, los peajes y, en caso que sucedan, las multas y alguna rotura», agregó la jefa comercial de Lestido Renting.



Otro diferencial de la nueva propuesta de Lestido es que se apoya en su red.



0 KM Y USADOS



Morales destacó que en esta etapa de lanzamiento, en todos los contratos de largo plazo (un año o más), la empresa ofrece vehículos 0 km. A medida que pase el tiempo y cuando lleguen las devoluciones de los primeros 12 meses, sumarán una nueva propuesta de usados con poco kilometraje.



Sin embargo, la entrevistada aclaró que en forma especial lanzó un contrato de mediano plazo (seis meses) de autos usados certificados con hasta 30.000 km.



Actualmente, unas 14 empresas ya optaron por contratar Lestido Renting, para el uso de vehículos de la línea Volkswagen que van desde up!, Saveiro y Vento, mientras que los A6 y Q5 son los preferidos de Audi.