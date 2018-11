Lejos de estar asegurado, el futuro de Tesla despierta varios interrogantes

Los resultados más fuertes de lo esperado en el tercer trimestre de Tesla, anunciados la semana pasada, aliviaron en algo la presión sobre la firma y su CEO, Elon Musk, tras meses turbulentos. Musk envolvió a Tesla en una controversia al decir que tenía «fondos asegurados» para que la empresa se volviera privada, una afirmación que los reguladores señalaron posteriormente que era engañosa y falsa.

Tesla registró ganancias trimestrales y flujos de efectivo positivos, lo que ayudó a que sus acciones subieran. Las fuertes ventas de su sedán, Model 3, generaron un aumento en los ingresos. La compañía logró limitar sus gastos, aunque eso puede ser difícil de sostener en vista de sus planes de rápida expansión. Tesla progresa, pero hay preguntas que se ciernen sobre su futuro que siguen sin respuesta.

¿Los inversores no le darán tiempo a la empresa de lanzar el Model 3 de menor precio?

Tesla vende una versión de US$ 46.000 de su auto con una batería que ofrece una autonomía de 260 millas (418 km) por carga, en lugar de las 310 (casi 500 km) que permite el modelo más caro. Tesla planea lanzar un Modelo 3 a US$ 35.000 el año próximo. Pero aquí está el problema: el costo de fabricar el auto aún supera los US$ 35.000. Musk ha dicho que la meta de Tesla era reducir la cifra a US$ 30.000 o menos. Tesla logró controlar los gastos en el tercer trimestre y, cuanto más largas sean sus líneas de producción, más costos podrán eliminarse. Pero no siempre es fácil lograr grandes ahorros por eficiencia. Si Tesla se esfuerza por producir un Model 3 de US$ 35.000, su estrategia de ampliar su base de clientes estará en duda.