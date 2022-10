Es uruguayo, reforma y vende propiedades en EE.UU. y proyecta captar inversiones por US$ 25 millones en 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuando Leandro Furest empezó a viajar frecuentemente a Miami notó que el mercado inmobiliario estadounidense tiene pocas similitudes con el uruguayo. Esas diferencias no solo no lo intimidaron, sino que, por el contrario, le resultaron interesantes y vio en el rubro una oportunidad de negocio.

«Existe una importante porción de la sociedad estadounidense con serios problemas para comprar su propia vivienda y la realidad muchas veces los excluye. Es un público generalmente calificado para acceso al crédito, pueden pagar la hipoteca, pero la propia dinámica del mercado inmobiliario de los últimos años -con precios astronómicos- los deja casi por fuera. Entonces pensé: ‘Ok, ahí quiero estar, ese mercado quiero atender’», contó Furest.

Fue así que en 2018 fundó TLD Developments (enfocada en Michigan) y luego Key Developers (en Florida), con una estructura «en la que inversores de América Latina pueden invertir, con la seguridad jurídica de EE.UU., en la compra, remodelación y venta de propiedades unifamiliares». El perfil de los inversores, entre los que se encuentran algunos uruguayos, va desde aquellos que quieren diversificar excedentes de capital fuera de su país, hasta operaciones más grandes de grupos familiares o empresariales.

El modelo se basa en ciclos cortos de inversión, que van hasta seis meses, y que, según el empresario, tienen «baja exposición a fluctuaciones de mercado». El retorno se ubica entre 13% a 20% neto por ciclo. «No hay administración de propiedades porque todo lo que se remodela, se vende», aclaró.

Impacto tangible



El negocio que lidera Furest consiste en comprar, remodelar y vender propiedades a precios accesibles en áreas con indicadores demográficos medio-bajos. Habitualmente los compradores requieren ayuda del gobierno federal para acceder a los inmuebles. «Se gana dinero generando impacto social tangible, no solo a nivel de vivienda para personas en desventaja, sino también dinamizando la economía y generando muchos puestos de trabajo», explicó.

La operación de Furest se enfoca principalmente en los suburbios de Florida «que están recibiendo un masivo flujo de personas que ya no pueden pagar los precios de Miami, que subieron alrededor de un 30%».

En el primer tramo de 2022 a 2023 manejaron un monto de US$ 5 millones, para la segunda mitad del año que viene y principios de 2024 «superará los US$ 25 millones» y planifican un 2024-2025 con compromisos superiores a los US$ 60 millones, cerró el empresario.