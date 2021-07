Lanzan campaña solidaria «Juntos Ayudamos El Doble»

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por segundo año consecutivo, Unidos para Ayudar se propone apoyar a los uruguayos que más lo necesitan tras la difícil situación causada por la pandemia. Este año, el objetivo planteado es alcanzar las 150.000 canastas solidarias destinadas a las personas necesitadas que residan en zonas alejadas de los servicios de asistencia. Para ello, Cutcsa, Montevideo Shopping, Nuevocentro, Portones, Tres Cruces, y WTC Montevideo Free Zone organizan la campaña «Juntos Ayudamos el Doble» con el fin de recolectar alimentos no perecederos y con el compromiso de duplicar las donaciones recibidas.



«Hemos decidido sumar nuestro esfuerzo a la destacada acción que cumple Unidos para Ayudar, con una nueva medida en este tramo final de la pandemia para prestar atención a aquellos que están con dificultades para vivir un momento tan difícil; es así que surge la posibilidad de donar alimentos y también movilizar a la gente para que, junto a nosotros, podamos duplicar el aporte recibido», comentó Carlos Alberto Lecueder, principal del Estudio Luis E. Lecueder a propósito de la campaña «Juntos Ayudamos El Doble».



Consultado por la evolución de la pandemia en Uruguay, donde se registra un sensible descenso de las personas fallecidas y del nivel de contagios por COVID-19, Lecueder expresó: «Estamos muy contentos porque se está viendo el resultado de una política de vacunación espectacular que se llevó adelante, y esos resultados están mostrando a las claras números mejores, números que todavía pueden tener algún movimiento porque esto es muy dinámico, pero claramente estamos muy contentos con los resultados que marcan índices de salud pero no reflejan a un montón de personas que han quedado con dificultades, que han quedado sin trabajo; es por ello que hacemos esta gran movida para ayudar en esta etapa final de la pandemia para tratar de colaborar con alimentos para quienes más lo necesitan».



Como consecuencia de la pandemia en 2020 nace Unidos para Ayudar, una organización que reúne a más de treinta empresas e instituciones privadas sensibilizadas por la situación de vulnerabilidad de distintos sectores del país. Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la auditoría de Auren, el año pasado gracias a la vocación de colaborar lograron conformar 210.000 canastas solidarias de alimentos, insumos higiénicos y artículos infantiles. Además, efectuaron la donación de 7.000 mascarillas a los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, 1.200 alfombras sanitarias y 1.000 barbijos a la educación pública (ANEP). En su edición 2021, Unidos para Ayudar propone que las personas alejadas de los servicios de asistencia también tengan acceso a alimentos, generando canastas compuestas por azúcar, aceite, harina, leche en polvo, arroz, fideos, corned beef/proteína vegetal, caldos o sopa, polenta y cocoa.



El apoyo de la ciudadanía resulta fundamental, ya que las jornadas de armado en un hangar del Aeropuerto de Carrasco son conformadas por voluntarios convocados a través de las redes sociales, que en 2020 alcanzaron un total de 2.500 personas a lo largo de varios meses,



RECOLECCIÓN



Los centros de recolección de alimentos no perecederos durante cuatro semanas serán Montevideo Shopping, Nuevocentro, Portones, Tres Cruces, y Plaza Italia, que mediante esta acción promueven la unión entre la ciudadanía y los centros comerciales para alcanzar los faltantes de algunos de los alimentos que componen la canasta solidaria. Los productos que más se necesitan son: azúcar, leche en polvo, arroz, lentejas, garbanzos, atún y cocoa.



Además, se recibirán donaciones en los shoppings administrados por el Estudio Luis E. Lecueder de los departamentos: Colonia, Mercedes, Paysandú y Salto, quienes también apoyan con esta iniciativa.



Otras colaboraciones recibidas para llevar adelante esta acción solidaria vienen de parte de las empresas WTC Punta del Este Free Zone, Océano FM, Nueva Comunicación, Publicis Ímpetu, Buró de Radios, El País, Canal 10, Canal 12 y Canal 4.