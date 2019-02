JPMorgan se transforma en el primer banco en EE.UU. en acuñar una criptomoneda propia

Michael J. De La Merced y Nathaniel Popper - The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2017, Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan Chase, declaró al bitcoin un «fraude» y dijo que cualquier empleado que fuera capturado comercializando la criptomoneda sería despedido por ser «estúpido».



El jueves 14, JPMorgan se convirtió en el primer banco importante de EE.UU. en presentar su propia moneda digital para uso en el mundo real, el último paso en el enfoque evolutivo de Wall Street hacia la tecnología blockchain que respalda las criptomonedas como bitcoin y ethereum.



A pesar de cuestionar la legitimidad de bitcoin, Dimon ha dicho que reconoce el potencial de blockchain en el futuro del sistema financiero global. JPMorgan ya lanzó una plataforma de blockchain, Quorum, que varias instituciones están usando para realizar un seguimiento de los datos financieros.



Con el anuncio de su moneda, JPMorgan está ampliando el experimento y se está moviendo para hacer que la idea de las divisas digitales sea más aceptable para sus clientes corporativos, típicamente aversos al riesgo. «Los clientes nos contrataron diciendo que necesitan una forma de transferir dinero a la blockchain», dijo en una entrevista telefónica Umar Farooq, quien lidera los esfuerzos de JPMorgan en blockchain.



Es poco probable que la moneda del banco altere el sistema financiero en el corto plazo. Al ser administrada por JPMorgan, carece de las cualidades fundamentales que han hecho que las criptomonedas sean tan radicales: la libertad respecto a los intermediarios y a la supervisión regulatoria.



JPMorgan controlará el libro contable de JPM Coin, y cada moneda estará respaldada por un dólar en las cuentas del banco. Eso significa que JPM Coin no estará sujeta a la volatilidad de precios que ha llevado a los especuladores a otras criptomonedas.



El banco está siguiendo los pasos de varios jugadores más pequeños que han introducido monedas digitales similares atadas al dólar. Un consorcio de bancos europeos ha estado finalizando un producto similar, Utility Settlement Coin, que permitiría mover dinero entre bancos más rápidamente. Varios intercambios de criptomonedas ya tienen sus propios «stable-coins» (algo así como monedas digitales estables).



La versión de JPMorgan será menos útil que otros productos similares porque no será posible moverla fuera de los sistemas de la empresa, al menos inicialmente. Además, todavía se está probando y aún no está disponible para los clientes.



Pero la entrada de un importante banco de Wall Street en este mercado muestra las formas mundanas en que la tecnología de criptomonedas ha comenzado a ganar fuerza en el sistema financiero tradicional un año después de que los precios del bitcoin y otras monedas digitales se desplomaran.







Cara o Cruz



La firma dijo que comenzó a trabajar el año pasado en JPM Coin para ayudar a sus grandes clientes, incluidas grandes corporaciones y otros bancos, a transferir dinero de forma rápida y segura (JPMorgan dice que proporciona servicios a cerca del 80% de las compañías de la lista Fortune 500).



La ventaja es la velocidad, destacó Farooq. Los clientes que desean mover grandes sumas de dinero tendrían que hacerlo a través de una transferencia bancaria, un proceso que podría llevar horas o incluso días. Con las transferencias internacionales, las variaciones en las tasas de cambio durante largos períodos de retraso podrían terminar subiendo los costos de los clientes.



Farooq dijo que la oferta de JPMorgan será útil para grandes clientes, pero no para pequeños especuladores que típicamente se han interesado en criptomonedas. «No está creada para inversión pública», remarcó.



Mientras, los escépticos cuestionaron por qué era necesario un libro contable en blockchain para mover dinero entre las cuentas bancarias de JPMorgan.



«La elección de JPMorgan no es un concepto nuevo», dijo Lawson Baker, fundador de Relay Zero, un fondo inversor en proyectos de blockchain. «Es muy similar a los deseos de las empresas de lanzar intranets como competencia para el sistema de Internet abierto en los ‘90».



JPMorgan dijo que esperaba aumentar la versatilidad de su criptomoneda. Con el tiempo, por ejemplo, podría ampliarse para representar divisas más allá del dólar. Primero, sin embargo, la fase de prueba debe ser competida. Después de eso, el banco planea trabajar con los reguladores para obtener permiso para usos más amplios de JPM Coin. Ese proceso podría tomar por lo menos varios meses, dijo Farooq.