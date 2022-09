Jeep Commander sube a otra nivel para ganar terreno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo Jeep Commander desarrollado en el Complejo Automotriz de Goiana (Pernambuco), en Brasil, brinda un nuevo nivel premium a la marca, logrando que la gama Jeep sea aún más completa. «Este nuevo SUV posiciona al cliente en un nicho aún más premium de la marca, completando aún más nuestra línea y marcando una nueva etapa de Jeep, por supuesto, sin perder su capacidad para la aventura», comentó Doménico Cappelli, presidente de Sevel, durante la presentació local llevada a cabo en la Bodega Bouza.



Sofisticación y confort son sinónimos del nuevo SUV de Jeep, un modelo brinda un completo y avanzado equipamiento de serie a través de su versión única, el Overland.



El ADN aventurero característico de Jeep se nota en cada detalle de su diseño, como en los guardabarros trapezoidales, los ángulos de ataque y salida, además del despeje del suelo.



En el país se comercializa la versión Overland naftera, con motorización 1.3 Turbo T270, caja automática de 6 velocidades y tracción 4x2.

Coronado con un techo corredizo panorámico, el interior de este nuevo integrante de Jeep de siete plazas, ha sido diseñado para brindar un alto nivel de refinamiento, a partir del cuidado de los detalles, que refuerzan la elegancia del nuevo modelo.



Cuenta con tres filas de asientos y una valorada capacidad de carga en el baúl desde 233 litros, con las siete plazas levantadas, hasta 1.760 litros al bajar todos los asientos.



Muy versátil, el Commander permite reclinar los asientos de ocho maneras diferentes. Además, no es solo la primera fila la que ofrece el máximo confort y practicidad; la segunda fila tiene un desplazamiento longitudinal de hasta 14 cm, lo que permite elegir entre más espacio para las piernas de los pasajeros de la fila central, u optar por un baúl aún mayor. En tanto, la segunda y tercera fila de asientos son reclinables, lo que garantiza una posición personalizada.



El Jeep Commander se destaca por traer mucha tecnología de punta. Viene con un cluster Full Digital personalizable de 10.25” y un centro multimedios con pantalla táctil Full HD de 10.1” con navegación a bordo y espejo inalámbrico para Apple Carplay y Android Auto. También dispone de cargador inalámbrico de smartphones.



También, cuenta con tecnologías de conducción autónoma. Dispone de control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión con frenada automática, detección de punto ciego y tráfico cruzado, alerta de cambio de carril, frenada de emergencia para peatones, ciclistas o motociclistas, detector de fatiga del conductor, reconocimiento de señales de velocidad, entre otras.



El modelo además ofrece siete airbags de serie: dos frontales, dos laterales, dos de cortina y uno de rodilla para el conductor. También está equipado con la asistencia Traction Control+, un sistema de control de tracción que funciona en condiciones en las que el vehículo tiene baja adherencia al suelo en una de las ruedas. Al presionar la tecla ASR OFF, incluso con tracción delantera, el modelo aún puede aventurarse off-road, como todo Jeep.



Precio: US$ 62.490.

Garantía: 3 años o 100.000 km.