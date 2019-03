Los inversores que apoyaron a las empresas "unicornios" viven su momento de fama

THE NEW YORK TIMES

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para Rick Heitzmann, un inversor de capital de riesgo en FirstMark Capital, el momento es ahora. Dos empresas en las que FirstMark invirtió hace años, Pinterest y Postmates, han presentado documentos para que se vuelvan públicas (es decir, que coticen en bolsa). Pinterest presentó la documentación el viernes. Se espera que una tercera compañía, Airbnb, haga lo mismo en el próximo año. Y es probable que estas ofertas de acciones sean bien aceptadas en Wall Street, generando enormes ganancias para FirstMark.

Esto significa que es hora de que Heitzmann, cuya firma de inversiones de Nueva York ha mantenido un perfil relativamente bajo, considere contratar una agencia de relaciones públicas.

La inundación de ofertas públicas iniciales es una ocasión para que FirstMark «cuente nuestra historia», dijo. «Hemos sido parte de algunas de las startups más exitosas en los últimos años y hemos sido fundamentales para su crecimiento, a menudo como el primer inversor. Esa es una buena historia para contar».

En el mundo tecnológico, los inversores que ayudaron a criar «unicornios» (startups con una valoración de mercado mayor a US$ 1.000 millones), se están preparando para encarnar una metáfora animal diferente: el pavo real.

La rival de Uber, Lyft, aspira a lograr un valor de hasta US$ 23.000 millones en su salida a la bolsa.

Esto se debe a que las compañías en las que apostaron hace años —como Uber, Lyft, Pinterest, Slacky, Postmates—, se están preparando para cotizar en el mercado de valores, lo que crearía una bonanza de rendimientos que Silicon Valley no ha visto en años.

Para los capitalistas de riesgo, eso significa que es hora de dejar de caminar en la cuerda floja de la autopromoción. Durante años, muchos no quisieron que pareciera que estaban tomando crédito por el éxito de las nuevas empresas que respaldaron. Y tampoco que los montones de dinero que planeaban ganar eran más importantes que las magnánimas misiones de sus startups.

Así que enviaron tuits de felicitación adulativos, hicieron publicaciones en Medium y ostentaron sobre sus grandes apuestas en podcasts de venture capital (capital de riesgo). Así se convirtieron en «thinkfluencers».

Ahora que están listos para deshacerse de la falsa modestia, algunos inversionistas están llamando a los profesionales.

Ann Miura-Ko, socia de la firma de capital de riesgo Floodgate, recientemente trabajó con la firma de relaciones públicas OutCast para destacar su «relación especial» con la firma de viajes compartidos Lyft.

Miura-Ko invirtió en Lyft en 2010, cuando se llamaba Zimride, y su firma posee cerca de 1,5 millones de acciones en la compañía. Esa participación podría valer hasta US$ 102 millones cuando Lyft se haga pública (un acontecimiento inminente).

FACEBOOK "Un premio mayor de US$ 9.000 millones" Cuando Facebook empezó a cotizar en bolsa en 2012, los inversores de capital de riesgo que habían invertido en la red social consolidaron su reputación y también se abastecieron de por vida. Entre ellos, Jim Breyer de Accel Partners, David Sze de Greylock Partners y Peter Thiel de Founders Fund.

«Un premio mayor de US$ 9.000 millones para el inversor de Facebook» gritó el titular sobre Breyer en 2012, maravillándose de cómo había convertido una inversión en la red social de US$ 12,7 millones en una montaña de oro.

Ese tipo de reconocimiento de nombre le da a los inversionistas una ventaja sobre la competencia en nuevos acuerdos. La promoción es parte del juego, dijo Lisa Wu, socia de Norwest Venture Partners. «Si no lo haces, te lo pierdes», dijo.

Miura-Ko dijo que la oferta pública de acciones (OPI) de Lyft validaría la estrategia de Floodgate de invertir en compañías cuando recién están comenzando, antes de que se involucren las firmas más grandes. «Hemos tenido grandes "exits" en el camino (N. de R.: en la jerga de las startups, cuando se sale del negocio y se monetiza la inversión), pero esta es la verdadera prueba de fuego», dijo. «Creemos que es importante para la historia de Floodgate», añadió.

La ejecutiva agregó: «Soy profesora e inversionista, tengo un doctorado en modelos matemáticos, y pienso como ingeniera, por lo que pensar en mi negocio desde una perspectiva de marca y comercialización no es natural para mí. Pero estos son factores importantes para el éxito de todo tipo de empresas en el mundo. Es por eso que busqué a OutCast para que me ayude a pensar y formalizar tanto la marca Floodgate como mi marca profesional».

OutCast no quiso hacer comentarios al respecto.

En Silicon Valley, algunas empresas de relaciones públicas dijeron que notaron más consultas de inversores de capital de riesgo en el último mes. Mike Moeller, fundador de Aircover Communications, dijo que ha estado más ocupado de lo normal con llamadas no solicitadas de empresas de riesgo que intentaban destacarse.

«Se están dando cuenta de que necesitan ser parte de esta conversación», agregó John Kuch, un ejecutivo de relaciones públicas de Moxie Communications Group. Con tanto dinero en tecnología, «las personas que han sido conservadoras están saliendo más».

Pinterest es otra de las compañías altamente valoradas en Silicon Valley que hará una OPI en breve.

Durante años, los inversores de capital de riesgo en Sand Hill Road, el epicentro de la industria de riesgo en Menlo Park, California, fueron un grupo retraído. Pocas recurrían a empresas de relaciones públicas de segunda mano. Muchos inversores miraron con recelo hablar con la prensa.

Pero eso cambió a medida que el capital de riesgo se fue convirtiendo en un juego de reputación. Firmas de riesgo como Andreessen Horowitz, que fue cofundada por el niño prodigio de Netscape Marc Andreessen, contrataron a su propio equipo de relaciones públicas.

Algunas empresas de riesgo construyeron divisiones enteras de medios. First Round Capital, por ejemplo, creó una revista digital, First Round Review, que publica perfiles empresariales, consejos y lecciones. Otros inversores han encontrado tiempo entre los pitches de startups y las reuniones de la junta directiva para publicar libros, dar charlas TED y acumular grandes seguidores en Twitter.

Sin embargo, nada los corona tanto como estar asociados a una compañía «unicornio» que se hace pública.

Trevor O'Brien, quien está trabajando en una startup en San Francisco, dijo que los emprendedores también observan si un inversor de capital de riesgo había invertido en algún unicornio.

«Los VC que muestran logotipos de grandes inversiones sí importan en términos de credibilidad y experiencia de señalización», dijo, y agregó que si bien no es el único factor, «marca una casilla».

Uber y Lyft se enfrentan por el mercado de viajes compartidos y aún son deficitarias.

Junto con Miura-Ko y Heitzmann, esta ola de OPI probablemente elevará los perfiles de Jeff Jordan, un socio de Andreessen Horowitz que respaldó a Airbnb y Pinterest, y Alfred Lin, un capitalista de riesgo de Sequoia Capital que invirtió en Airbnb.

Heitzmann dijo que FirstMark no se estaba embarcando en un esfuerzo de promoción debido a los problemas para recaudar nuevos fondos o conseguir buenos acuerdos. En cambio, los fundadores de compañías más jóvenes en las que FirstMark ha invertido han sugerido que intente elevar el perfil de la empresa por su bien.

«Las compañías en las que el fondo invierte han dicho: 'Si ustedes tuvieran una mejor marca, me ayudarían a reclutar'», ilustró.