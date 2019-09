La inteligencia artificial de IBM ya corre en varias empresas uruguayas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De la mano de IBM y su paraguas de herramientas Watson, las aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning de IBM ganan adeptos en compañías uruguayas.

Las hay de todo tipo. En un banco, un chatbot entiende una consulta en lenguaje natural y responde al cliente. Un marketplace cuenta con un buscador cognitivo que comprende el contexto y muestra un producto buscado sin que se lo nombre directamente. En una aseguradora, un analizador de imagen clasifica documentos y partes de un auto en accidentes. Los casos fueron presentados por Santiago Vergara, director ejecutivo de tecnología de IBM Uruguay, en el evento anual de GeneXus, GX 29.

«El asistente virtual cognitivo de Itaú entiende preguntas. Por ejemplo, le digo que quiero aumentar el límite de mi tarjeta de crédito y me responde con un diálogo abierto, no con opciones a, b, c. En una respuesta responde dónde lo puedo solicitar, cómo, y otras opciones que no pregunté. Me resolvió el problema y me educó sobre otras opciones que puedo hacer», graficó.

Santiago Vergara expuso en el evento GX29 de GeneXus. Foto: Gentileza Santiago Vergara.

Pero no es el único. Para Zonamerica la empresa desarrolla con Watson Assistant, una herramienta para agendar el ingreso de personas que entiende quién llega, a quién visita y en qué empresa trabaja. «Estamos haciendo un asistente en WhatsApp que permite hacer el pre-registro por mensaje y recibir el código QR para ingresar», dijo Vergara.

Finalmente, destacó el caso de Gallito, que implementó este año un buscador cognitivo en base a Watson Discovery: «Este buscador puede hacer inferencias de significado a través de palabras. Por ejemplo, si alguien busca un iPhone pero no pone esa palabra sino teléfono de Apple, entiende que es un iPhone».