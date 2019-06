Inauguran el primer "hotel cápsula" de Bolivia con un estilo futurista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La comodidad y el «estilo futurista» se unen en el primer hotel cápsula de Bolivia que ofrece alojar desde esta semana a locales y extranjeros en pequeños espacios minimalistas que parecen sacados de una «nave espacial».

«Dormir en una cama cápsula es una experiencia diferente, es como estar en una nave espacial», expresó la administradora del hotel Prado Capsule, Célica Hernández.

Este peculiar hotel está ubicado en el céntrico Prado de La Paz y cuenta con 44 camas cápsula de uso individual distribuidas en ocho habitaciones.

Cada cápsula es de acero y cuenta con una televisión, una caja fuerte, un espejo circular, un moderno sistema de ventilación, enchufes, puertos usb, extintor de incendios y luces de lectura que cada huésped puede regular, explicó Hernández.

Las cápsulas blancas optimizan espacios y aíslan el sonido. Foto: Gentileza Prado Capsule.

Además tienen un sistema que no permite que los sonidos de la calle perturben el descanso del huésped.



Las cápsulas blancas están apiladas de a dos buscando optimizar esos espacios a los que se debe ingresar sin zapatos y sin comida.



En algunas habitaciones hay hasta 10 de estas cápsulas, pero también hay cuartos con dos dependiendo de la privacidad que quiera el viajero, agregó la administradora.

El Prado Capsule también cuenta con áreas comunes para comer que van acorde a la modernidad futurista de las minihabitaciones que hacen tan diferente esta propuesta.



Por la inauguración los precios oscilan desde los US$ 14 a US$ 18 la noche y también ofrecen el servicio de «hospedaje express» que está destinado a todas las personas que no pueden regresar a mediodía a sus casas y que quieran descansar un par de horas.

Hernández comentó que este proyecto se inició hace un año con la idea de ofrecer comodidad y modernidad a los viajeros que llegan a La Paz, la sede de Gobierno, y que se inspiraron en los hoteles cápsulas de Japón.



La administradora señaló que los hoteles cápsula ya se implementan en países como España, Francia, Bélgica y Suiza, pero que en Latinoamérica es relativamente nueva la idea.