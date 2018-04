IEEM capacita a nueva generación de jóvenes líderes

El objetivo del programa, que cuenta con el apoyo del Global Competitiveness Leadership (GCL) del Georgetown’s Latin America Leadership Program (Universidad de Georgetown), es contribuir al desarrollo de jóvenes líderes con experiencia en política, el sector público, el sector privado y la sociedad civil, combinando actividades de crecimiento personal, formación académica en dirección de empresas y ciencias sociales, y experiencia práctica en organizaciones gubernamentales, estructuras políticas, organizaciones sociales y empresas.



El decano del IEEM, Pablo Regent, destacó la alianza con Georgetown, a través de la cual se contará con el expertise de profesores extranjeros, de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.



Regent sostuvo que «la globalidad hoy está en esta participación de aliados y profesores internacionales, pero se suma la vocación de extender el programa a la región, por ejemplo, sumando ya en esta primera edición la interacción con argentinos a través de un módulo en ese país».



Los participantes serán profesionales universitarios de entre 24 y 30 años, con un año como mínimo de experiencia laboral, que deberán hacer un proceso de admisión y serán seleccionados por un comité.



«Nos importa mucho que puedan interactuar en un mismo ámbito chicos que provienen de mundos diferentes, de ambientes que se miran con desconfianza. Queremos que aprendan que más allá de las diferencias en sus ideas, la clave del desarrollo está en saber trabajar codo a codo con el que piensa diferente, en pensar con honestidad intelectual, en competir por una idea de sociedad a partir de construir y no de destruir», dijo el decano del IEEM.



La presentación del PLIG contó con la participación de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, Pablo Zerbino, titular de la Asociación Rural del Uruguay, y Federico Barreto, director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), quien al hacer uso de la palabra subrayó que es imprescindible reconocer diversidad de la juventud para trabajar ajustados a la realidad del Uruguay y que en la juventud es el momento en que uno más acciones toma.



Para Barreto, el PLIG «es una muy buena oportunidad para sumar distintas perspectivas».



Por su parte, el presidente del PIT-CNT, exhortó a «derribar los prejuicios» y a valorar que en Uruguay «todos podemos hablar con todos, esto es en sí mismo un potencial para cualquier actividad, quizás es menos admirado por los uruguayos pero muy halagado en el exterior».



«Los jóvenes en nuestro país empiezan a tener oportunidades en la política cuando están saliendo de la juventud… yo fui líder político a los 21 años… el problema es que si 30 años después seguimos siendo líderes políticos somos un tapón, si no nos corremos no hay un acercamiento de la juventud».



Pereira recalcó que hay una generación entera que se tiene que mover para dar paso a los jóvenes y que el paradigma tiene que cambiar, que la excepción en los cargos políticos tienen que ser los mayores de 60 años.



El dirigente gremial también hizo énfasis en el análisis de la evolución del mundo del trabajo. «El mundo está cambiando, se va automatizando… Si hoy tiene dificultades de acceso al empleo alguien de poca preparación, ¿cómo va a tener empleo en el nuevo panorama?». Pereira habló de la necesidad de «pensar el mundo del trabajo y pensar en la educación que se necesita, unir educación y trabajo que parecen separadas por una barrera de hierro».



El presidente del PIT-CNT afirmó que «no hay forma de trabajar sin estar educado ni hay forma de estar educado sin trabajar».



Finalmente tuvo la palabra el presidente de la ARU, quien reconoció que el PLIG está bien pensado para la realidad actual y que formar líderes es fundamental.



«De aquí en adelante y cada vez más va a ser necesario estar preparado para ser útil en el escenario mundial (...) Programas como este son básicos para lograr un mejor país», sostuvo Zerbino.



El PLIG comienza el 7 de mayo y finaliza el 11 de julio. Las clases están previstas para dos días a la semana, en el horario de 18:15 a 21:00.