Hómini Studio moldea sus joyas con personalización y big data

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ofrecer una experiencia personalizada y de base tecnológica es una fórmula con la que empresas e industrias buscan satisfacer la demanda de diferenciación que exigen hoy los consumidores. Ese encare impulsa una nueva etapa de la marca uruguaya de joyería Hómini, que renueva su propuesta digital y en las tiendas físicas.

La nueva plataforma online de Hómini apunta a brindar una experiencia de usuario más personalizada, variando su contenido en función de los gustos e intereses de los clientes, anticipó Déborah Kaiser, directora creativa de la joyería. «No vamos a tener una única página web, sino que según el usuario va a aparecer una versión distinta para poder ofrecerle a la persona productos más adecuados a sus gustos y necesidades», explicó.

Para armar esta ingeniería, la marca está aplicando inteligencia artificial y machine learning junto a la firma de gestión SetnRun, uniendo la «huella online» que dejan los clientes en el sitio web y las redes sociales de Hómini, con datos como su edad y compras previas.

La experiencia de compra dará un salto tecnológico también en el canal físico.

Se vuelve un proceso más ‘limpio’ y rápido que nos permitirá atender mejor las necesidades de los clientes y sin que tengan que perder tiempo con productos que no les interesan o materiales que no pueden utilizar". Déborah Kaiser Directora creativa de Hómini Studio

En los locales de la joyería (actualmente tres, a los que se sumará en octubre un cuarto en la calle Arocena) se crearán «estaciones de autoservicio» donde los clientes podrán comprar las piezas directamente a través de tablets. «También nuestras vendedoras van a tener iPads para ingresar los pedidos de los clientes de forma mas rápida, para que el comprador no tenga que esperar en la caja», detalló Kaiser. La modalidad proveerá también a las vendedoras de más información de los clientes de forma de saber qué productos ofrecerles en base a sus compras anteriores. «Se vuelve un proceso más ‘limpio’ y rápido que nos permitirá atender mejor sus necesidades y sin que tengan que perder tiempo con productos que no les interesan o materiales que no pueden utilizar», analizó la emprendedora.

La tecnología es parte del gen de la marca desde su inicio. Hómini fabrica sus joyas a partir de moldes de impresión 3D, lo que se traduce en la reducción de tiempos y costos de producción en comparación con la joyería tradicional.

Ahora, la nueva línea «Do it yourself» ofrecerá a los clientes la posibilidad de crear sus propias piezas (en tres simples pasos) a partir de un amplio catálogo de productos, materiales, colores y diseños. Incluso pueden hacerles grabados. Para brindar ese servicio, la joyería importó un equipo de corte láser de alta precisión desde China. La pieza queda lista en el momento o en 48 o 72 horas si se incluye un grabado; el plazo es más breve que el que le lleva a un artesano, dijo Kaiser.

Inicialmente, los grabados se centralizarán en un taller pero la idea a futuro es que cada local tenga su propia máquina. A largo plazo, la marca evalúa sumar nuevos locales. «Queremos seguir creciendo para ofrecer una experiencia más práctica, rápida y accesible para nuestros clientes. Siempre tratamos de estar más cerca», concluyó.

Hómini inaugurará en octubre un nuevo local, esta vez en la zona de Carrasco.



Una colección que engalana a las mascotas

La tendencia a la personalización también alcanza a los productos para mascotas. Hómini lanzará en noviembre una «pequeña colección» de etiquetas de identificación que son fabricadas con materiales duraderos (baño en oro y oro rosa, cristales, por ejemplo) y personalizables con información de la mascota y de su dueño, informó Déborah Káiser, de Hómini. La idea es brindar opciones «más coquetas» y diferentes de las que ofrece hoy el mercado, dijo la directora creativa.