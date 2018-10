HBO cuelga los guantes y dejará de emitir boxeo

The New York Times

Después de 45 años, más de 1.000 combates y algunos de los más lucrativos y controversiales emparejamientos de todos los tiempos, la cadena televisiva HBO está tirando la toalla en la transmisión de boxeo profesional. Lo que comenzó con la monumental e inesperada derrota por nocaut del campeón de peso pesado Joe Frazier a manos de George Foreman en 1973, un espectáculo visto por un puñado de suscriptores, llegará a su conclusión a fin de año. Actualmente, la cadena no tiene transmisiones de boxeo previstas más allá de una pelea de título mediano en el Madison Square Garden el sábado 27.

«Esta no es una decisión subjetiva», dijo Peter Nelson, el vicepresidente ejecutivo de HBO Sports, en una entrevista reciente. «Nuestra investigación de audiencia nos informa que el boxeo ya no es un factor determinante para suscribirse a HBO», justificó.

La decisión recorta la reciente afluencia de inversores y emisoras al boxeo y la disponibilidad mucho mayor de peleas en una variedad de plataformas digitales.

«Creo que es un buen momento para el boxeo y para ser un fanático de la lucha», sostuvo el promotor británico de boxeo Eddie Hearn, cuya compañía de promoción, Matchroom Boxing, firmó recientemente un acuerdo de US$ 1.000 millones con DAZN, una nueva plataforma digital, para transmitir peleas en los próximos ocho años.

En declive: un combate super mosca presentado como un evento principal de HBO el 8 de septiembre alcanzó un máximo de 349.000 espectadores, lo que la convierte en una de las peleas con la calificación más baja en la historia de la cadena.

Mientras, otros actores como ESPN, Fox Sports y Showtime están apostando al boxeo justo cuando HBO está saliendo del ring. Eso puede tener más que ver con HBO que con el boxeo.

En la década de 1980 y 1990, los espectadores se sintieron atraídos por HBO por enfrentamientos de boxeo con Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya y, especialmente, Mike Tyson, quien encabezó 16 transmisiones de HBO. Según Nelson, los espectadores ahora buscan programación original como «Game of Thrones» o la reciente serie de HBO Sports «Being Serena» —un reality de cinco episodios sobre Serena Williams—, como sus motivaciones para suscribirse.

Cuando un Tyson de 20 años se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia en 1986, se vio en HBO. Su derrota ante Buster Douglas, también. Otros combates memorables (Hagler-Leonard, Hagler-Thomas Hearns y Leonard-Hearns) fueron transmisiones producidas por HBO.

Canelo Álvarez. Es uno los boxeadores del momento; sus peleas son producciones de HBO.

Estas veladas a veces atraían hasta a un tercio de la base de suscriptores de HBO en EE.UU., que en ese momento era de unos 15 millones de personas. Ahora, ese público es de cerca de 40 millones, pero según Nielsen, las transmisiones de boxeo de HBO en 2018 promediaron alrededor de 820.000 espectadores, un 2% del total.

La pelea en vivo más vista en HBO este año, un enfrentamiento por el título de peso medio entre Gennady Golovkin y Vanes Martirosyan, atrajo a 1,3 millones de espectadores. Pero un combate súper mosca presentado como un evento principal de HBO el 8 de septiembre alcanzó un máximo de 349.000 espectadores, lo que la convierte en una de las peleas con la calificación más baja en la historia de la cadena.

Esa disminución en la audiencia fue la gota final para Nelson. El boxeo ya no era una inversión rentable. Producir boxeo exige una inversión de entre US$ 1,5 millones y US$ 3 millones.

Nelson dejó la puerta abierta para volver al ring tras el último evento programado en HBO; una pelea de peso mediano entre Daniel Jacobs y Sergiy Derevyanchenko. Un combate de peso pesado entre Anthony Joshua y Deontay Wilder, por ejemplo, podría tentar a la cadena aunque sea por una noche, admitió. «Todavía soy un fanático del boxeo», afirmó Nelson. «Si hay un evento de destino (de público), absolutamente estamos en esa conversación».

Alta expectativa por el programa de LeBron

Por asociarlo con el boxeo, muchos olvidan que HBO no es un canal deportivo sino «una plataforma de narración». HBO Sports tiene altas expectativas para «The Shop», un nuevo programa de entrevistas que se desarrolla en una barbería y es producido y protagonizado por la estrella de la NBA LeBron James. La única asociación de HBO con el boxeo en 2019 será un documental de dos partes sobre Muhammad Ali, con James como productor ejecutivo.