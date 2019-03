Si hay "innovación interesante" en el país, el Hyperloop "podría llegar" a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace seis años, Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, formuló un proyecto de un medio de transporte parecido a un tren que podía trasladarse dentro de tubos con baja presión de aire y alcanzar una velocidad máxima cercana a la del sonido, unos 1.200 kilómetros por hora. Luego, varias empresas tomaron la posta y comenzaron a desarrollar la tecnología.

Una de ellas es Hyperloop Transportation Technologies (HTT), compañía estadounidense creada en 2013 y que, tras años de investigación, y millones de dólares invertidos, confirmó su primer proyecto comercial de 5 kilómetros de longitud en Abu Dabi (capital de Arabia Saudita), pronto para estrenarse en 2020 o 2021, según confirmó el español Andrés De León, jefe de operación de la compañía, quien disertará en Uruguay en el Campus Party, que se desarrolla entre hoy y el domingo en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Vía telefónica, dijo a El Empresario que en uno o dos años la compañía comenzará a «mover personas» en ese tramo, mientras prepara su segundo proyecto comercial en la región de Guizhou (China), que será de unos 10 kilómetros.

Velocidad máxima

Se trata de los primeros proyectos comerciales anunciados por la empresa. Hasta ahora, la compañía solo ha realizado pruebas con diferentes elementos en forma separada. «Hace dos semanas comenzamos a fabricar los primeros 320 metros en nuestro centro de desarrollo en Toulouse (Francia), donde haremos una prueba con el primer tubo y la primera cápsula a escala real de 82 metros fabricada en España», agregó.

En teoría, el experto dijo que el sistema permitirá mover entre 28 y 40 personas por viaje, y lanza una cápsula por el tubo cada 40 segundos. La velocidad máxima es de 1.200 kilómetros por hora y el promedio de 750 y 850 kilómetros por hora. «A modo de ejemplo, según estudios que hemos realizado, en 18 horas de operación con un tubo seríamos capaces de sustituir toda la industria aérea entre San Francisco y Los Ángeles», graficó De León.

Hyperloop. El de Abu Dabi costará entre US$ 15 millones y US$ 20 millones por kilómetro. Foto: Gentileza Hyperloop.

Por ello, afirmó que el transporte de aviones continentales es el que más se vería afectado por Hyperloop. «El avión continental en el corto plazo seguirá siendo clave, pero a futuro será el que más sufra cuando salga esta tecnología. Pero no somos un competidor, somos una oportunidad de negocio. Nuestra empresa crea la tecnología para los grandes operadores del mundo que quieran aplicarla y en aquellos lugares donde no está desarrollado el tren de alta velocidad lo lógico es ir directamente al siguiente paso de la tecnología, que es Hyperloop».

Quiebre de paradigma

Las ventajas que presenta este nuevo sistema incluyen factores económicos y sociales. Al compararlo con los trenes de alta velocidad ya existentes, destacó que el Hyperloop no «divide territorio». «Vamos sobre pilares, por lo que si pasamos sobre la tierra de un rancho su dueño podrá seguir moviéndose sin tener que hacer acuerdos con vecinos para intercambiar tierra. Además, hemos trabajado para que la infraestructura genere valor añadido también en ciudades. Por ejemplo, que los pilares donde se sustentan los tubos pueden ser una oportunidad para almacenar agua, energía. En un entorno urbano es una oportunidad para hacer jardines verticales y devolver a la comunidad espacios de jardines en las ciudades», argumentó De León.

A nivel económico, el ejecutivo explicó que construir en Hyperloop varía mucho en cada país. El de Abu Dabi costará entre US$ 15 millones y US$ 25 millones el kilómetro, pero en otros países puede costar menos porque, por ejemplo, el tren de alta velocidad varía su costo un 40% entre España, Francia y Alemania.

MONETIZABLE "Se podría viajar gratis" Uno de los diferenciales que presenta este proyecto con los medios de transporte actuales es su forma de monetizar. De la mano del volumen de personas que lo utilicen y los datos que se generen, Hyperloop se planta como «una plataforma» que otras empresas «pueden utilizar para hacer negocios ofreciendo productos o servicios», aseguró Andrés De León, jefe de operaciones de HTT.



«Estamos obsesionados por monetizar de una manera diferente, tanto la infraestructura como el tiempo de la gente. Si lo pensamos, dedicamos casi un 30% de nuestro tiempo en transporte y nadie intenta monetizar ese tiempo, excepto la radio. Hay muchas maneras de ofrecer valor añadido al usuario para que, cuando llegue a su casa, haya utilizado el tiempo de traslado para otro servicio que necesite», aseguró. Y para argumentarlo, puso un ejemplo: «Al mismo tiempo que estás de viaje podés hacer la compra del día y que esté ahí cuando llegues a tu casa, ser capaces de recibir contenidos, aparte de la (manera) obvia de monetizar los datos. Y si al final llego a la situación de que cuantas más personas viajan conmigo más dinero gano con estas otras alternativas de monetización, lo que me interesará es que en determinados momentos el ticket sea gratuito para llenarlo. Así que tendremos una política de precios dinámicos que permitirá esto», detalló.

También destacó que tiene un rápido retorno de inversión. «Hoy cualquier infraestructura de transporte terrestre requiere subsidios. Nosotros estamos intentando desarrollar una que sea rentable por sí misma, con un retorno de la inversión de pocos años. Alemania utiliza 22 billones de euros todos los años en licenciar su infraestructura. Del estudio de rentabilidad que hizo el gobierno de Abu Dabi dio que ese proyecto tendrá un tiempo de retorno de inversión de 11 años. Y en general estamos hablando de tiempos que pueden ir de 11 a 20 años. En España, uno de los países más competitivos en trenes de alta velocidad, la línea más rentable (Madrid-Barcelona), necesita 100 años para amortizar la inversión. Nosotros lo haremos posible por bajo costo operativo y porque utilizaremos nuestra infraestructura para generar energía con paneles solares. Según estudios, generaremos entre un 10% y 15% más de la que consumimos», dijo.

Hyperloop. Se estima que los retornos de la inversión se logran en entre 11 a 20 años. Foto: Gentileza Hyperloop.

Otro de los cambios conceptuales que traerá el Hyperloop, será en la calidad de vida. «Cuando uno piensa en las ciudades, los cinturones están en los 50 kilómetros alrededor. Pero si puedes vivir en el campo a 300 kilómetros y estar en la ciudad en 15 minutos, al final la distancia es relativa y la gente vivirá mejor», aventuró.

Oportunidad regional

Además de en Abu Dabi y China, la empresa ya confirmó otros siete puntos donde desarrollará esta tecnología -como el puerto de Holanda- y América Latina no figura aún en el mapa. «Para que nos instalemos tiene que existir una clara vocación del sector público de facilitar la implementación de Hyperloop, desde el punto de vista normativo y por supuesto que exista un tramo que tenga lógica», dijo De León.

De todas formas, ya desembarcó con oficinas en Brasil, donde instaló un centro de desarrollo. «Ahora no tenemos nada en Uruguay, no conocemos el ecosistema uruguayo aún, lo que no quiere decir que no surja inmediatamente. Si hay un área donde un país es muy interesante en innovación, podemos estar. Nos interesa la apuesta que haga el país en ese sentido porque trabajamos con ingeniería colaborativa con varias compañías del mundo. Hoy tenemos más de 50 partners trabajando con nosotros que involucran unas 800 personas», cerró el ejecutivo.