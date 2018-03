"Ya no hay empresas de productos, ahora son de datos y de inteligencia artificial"

- [email protected]

Hasta a Uber le llegó su propio Uber». La frase resonó en el Move Movistar el viernes pasado y no pasó desapercibida. La española Carme Artigas, CEO de Synergic Partners, fue la autora y aludió a la rápida expansión de la disrupción en todos los ámbitos de la vida, tan veloz que alcanzó a los autos de esta plataforma.

«La empresa Arcade City hace lo mismo que Uber, pero sin intermediación con blockchain, peer to peer. O sea, ser un intermediario hoy en día es una ineficiencia y la tecnología permite eliminarlas. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que la disrupción no termina, sino que es una constante», destacó la experta.

Artigas fue clara: cualquiera puede «abrazar la disrupción» porque los medios tecnológicos para hacerlo están al alcance de todos en forma masiva. «El big data, que transforma la naturaleza de los negocios, ya es una tecnología madura, y la inteligencia artificial (IA) creció. Ambas se abarataron y hoy cualquiera puede crear una disrupción y cambiar un negocio», dijo.

Para la experta, estos cambios tecnológicos impactan directamente en los modelos de las compañías. Tanto, que pasrán de ser empresas de productos a ser de datos y analítica predictiva. El resultado son disrupciones en modelos de negocio que atraviesan varios rubros. Un banco ya no es una empresa de servicios, sino de datos, que compite con una fintech, que no está regulada. Una operadora no compite con otra operadora sino con WhatsApp, que no está regulada, graficó.

«Uber compró una empresa de camiones autónomos que impacta en el mundo de la logística, porque podríamos tener camiones circulando las 24 horas. Esto impacta también en la industria eléctrica, porque debe preocuparse por colocar cargadores donde circulan. También cambian las carreteras, porque hay que hacer un carril libre para que circulen los camiones y los autos autónomos», agregó.

Además, gracias al Internet de las Cosas (que interconecta dispositivos), en un futuro no tan lejano el desafío será volver a conectar los datos con el mundo físico, haciendo que los productos y servicios se conviertan en productos y servicios inteligentes, vaticinó.

Para llegar a este destino, Artigas recomendó a las empresas emprender varios cambios. Utilizar la tecnología y los datos para construir «relaciones inteligentes y más humanas» con los clientes, cambiar cómo trabajan las personas, sin horarios (porque las buenas ideas pueden surgir en cualquier momento del día) y «abrazar la diversidad de talento», sobre todo captar talentos «complejos» (porque «los problemas son complejos y las soluciones deben ser complejas»).

También invitó a las empresas a cambiar sus relaciones con el mercado. «Ya no pueden abrazar las innovaciones solas, hay más talento fuera de su frontera que dentro, Por muy listos que sean sus empleados siempre hay más personas listas afuera. Las organizaciones deben ser ecosistemas y, como tales, es importante que de manera magnética atraigan a otros players a generar mejores servicios».

Complejas tareas para el "gerente del futuro"

Líderes y gerentes deberán entrenar su empatía y entender el impacto de las tecnologías, dijo Carme Artigas. «Hoy un gerente dedica un 54% de su tiempo a tareas administrativas, pero todo lo automatizable lo hará un robot. El gerente del futuro dedicará 64% de su tiempo a resolver problemas complejos, 21% a estrategia e innovación y 15% a desarrollar personas. Además, las decisiones que tomemos en base a los sentimientos, pasión, intuición y creatividad son lo que nos va distinguir», aseguró la expositora.