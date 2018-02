Gurucargo redobla su propuesta en tecnología logística

Este año buscamos posicionarnos más como una empresa tecnológica que una de logística digital y con ello crecer al doble al finalizar 2018». Alejandro Esperanza, CEO de Gurucargo, reveló que con esta aspiración como norte, la plataforma tecnológica de logística hará varios lanzamientos en marzo. Se trata de un nuevo servicio de paquetería, la expansión mundial a través de franquicias y una spin-off, Digital Forwarder, que ofrecerá servicios de digitalización para agentes de carga que desean dar un servicio online.

Para llevar a buen puerto estos proyectos, la empresa recibió una inyección de US$ 600.000 del fondo Angel Ventures México, de otro fondo mexicano que opera en Silicon Valley, y de Ipsen Logistics, uno de los mayores operadores logísticos de Alemania con oficinas en países de Europa y norte de África.

Franquicias

Ipsen Logistics, precisamente, invirtió en Gurucargo para transformarse en el primer operador en franquiciar la marca. Lo hará en Alemania y utilizará su propio nombre, pero la plataforma será «powered by Gurucargo», explicó Esperanza.

«Optamos por esta modalidad para las franquicias porque en cada país ya hay proveedores de logística que hacen muy bien el trabajo y conocen el mercado. Nosotros sabemos de tecnología, entonces la proveeremos. El objetivo es impulsar una red global ‘powered by Gurucargo’», detalló. Las franquicias tendrán un costo de US$ 3.000 mensuales y el contrato es anual. Esperanza adelantó que en marzo cerrarán otras en Francia, España, China, Australia e Indonesia.

Spin-off a la carga

En marzo también se lanzará Digital Forwarder. Andrés Israel, cofundador de la plataforma de logística, tomará el timón del nuevo proyecto que dará respuesta a aquellos agentes de carga que quieren tener su propio servicio online «pero no tienen los recursos». Se trata de un servicio Software as a Service (SaaS), es decir, que está en la «nube» y se abona mes a mes. Reúne las herramientas y el conocimiento de Gurucargo en una plataforma y app (smartphone y tablets) que se adecuan al perfil de cada cliente. «Se instala en una semana, respeta las características del agente y ofrece servicios como cotización, tracking de carga, manejo de su carpeta de importación y exportación, además de transformarse en un canal de comunicación. Creemos que el cliente que confía en un agente seguirá haciéndolo, y si le ofrece un servicio online, más aún», puntualizó. El único costo será una membresía mensual de US$ 990, sin límite de uso (US$ 790 sin desarrollo de apps).

Según el ejecutivo, el nuevo proyecto le permitirá a la empresa crecer más rápido en forma global. «Hay una necesidad mundial en agentes de carga que no saben cómo subirse a esta ola digital. Lo lanzaremos en marzo en San Pablo, en Intermodal, el evento de logística más importante de la región y luego lo llevaremos a Europa y Asia».