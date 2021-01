Grupo inversor uruguayo IC Ventures lideró ronda de US$ 2,5 millones en tecnológica argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo inversor uruguayo IC Ventures, lideró una ronda de financiación «A» de unos US$ 2,5 millones en Nubimetrics, empresa tecnológica de Jujuy, Argentina, con foco en software as a service (SaaS) de e-commerce analytics a nivel de Latinoamérica.

La inversión se cerró a fines de diciembre del año pasado y se transformó en la mayor del grupo, aseguró Andrés Cerisola, uno de los socios y quien además lideró la operación.

No es la primera vez que invierten en esta tecnológica, ya lo hicieron hace dos años. «Eduardo Mangarelli (NdR: presidente de Endeavor Uruguay y decano de la Facultad de Ingeniería de ORT), otro de los socios del grupo, conoció la empresa y hace dos años cuando hicieron una ronda de capital semilla, invertimos cerca de US$ 100.000. Ahora decidimos liderar la ronda ‘A’ de US$ 2,5 millones», recordó Cerisola. En esta ocasión, IC Ventures sumó inversores de Uruguay y Argentina, muchos cercanos al grupo mayormente del ámbito emprendedor. Del total, un 80% responde a capital local.

Cerisola explicó que la inyección de capital será para acelerar la expansión de Nubimetrics en Latinoamérica, sobre todo en Brasil y México.

Además, el grupo inversor decidió hacer una oferta para adquirir acciones de la compañía jujeña en manos de otros inversores. El plan era desembolsar cerca de US$ 1,5 millones pero finalmente adquirieron acciones por US$ 350.000. «Al inicio había mucho apetito de socios por salir pero luego de la ronda exitosa muchos se arrepintieron al ver el potencial de la compañía», comentó. Con esta operativa, IC Ventures e inversores cercanos al grupo se hicieron de un 20% de la firma.

Crecer en la región



Nubimetrics ofrece un servicio de market analytics por suscripción para empresas, principalmente aquellas del sector de e-commerce. Basa su servicio en analítica, inteligencia artificial y big data para generar un mejor resultado. En concreto, suministra a marcas y empresas que venden en plataformas de comercio electrónico, información en tiempo real y predicciones precisas sobre la evolución de la demanda y de las ventas en cada categoría comercializada. Ya procesa la información de Mercado Libre en 18 países e integrará otros marketplaces globales y regionales.

Cerisola explicó que la compañía tiene dos tipos de clientes: comerciantes que venden desde marketplaces y a través de esta plataforma reciben información de qué se vende en cada categoría, cómo se comporta un producto, si hay más competidores, entre otros; y marcas que venden a grandes mayoristas y «no saben qué pasa con sus productos. Al conectarlo con esta plataforma puede saber quién lo vende, por qué canales, si está fragmentada la oferta, cuáles son los que se están vendiendo mejor», detalló Cerisola.

La compañía posee más de 5.000 clientes en Brasil, México, Argentina, EE.UU. y China, entre otros países.