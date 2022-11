Grupo textil danés Bestseller abrirá en Uruguay 20 tiendas de ropa infantil en tres años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La oferta uruguaya de indumentaria infantil suma un nuevo jugador: la marca internacional Name It, propiedad del grupo textil danés Bestseller, que proyecta abrir 20 tiendas en los próximos tres años.

Este proyecto amplía la presencia de la multinacional de moda en el mercado local, donde ya cuenta con tiendas a través de las marcas Only (vestimenta femenina) y Jack & Jones (ropa masculina).

«Ahora mismo tenemos 40 tiendas en Uruguay y vamos a hacer con Name It una expansión igual que con Jack & Jones y Only, de acuerdo a las oportunidades que vayamos viendo de locales tanto en centros comerciales como a la calle y en el interior», explicó el CEO de Bestseller para España, Portugal y América Latina, Andrés Contreras.

Hasta ahora, las prendas de Name It se comercializaban en espacios específicos dentro de las tiendas Only. Por ejemplo, ocupan unos 80 metros cuadrados en los locales de los shoppings Nuevocentro y Tres Cruces, comentó Contreras. La marca infantil ya tiene una amplia presencia a través de esa red: está en todos los centros comerciales de Montevideo, en 18 de Julio, Arenal Grande y en casi todas las capitales del interior, entre ellas, Durazno, Florida, Paysandú, Rivera y Salto.

Las tiendas tendrán 150 metros cuadrados y demandarán una inversión de US$ 300.000 por apertura, estimó Contreras

Sin embargo, el plan del grupo es darle a la marca sus propias tiendas. El primer paso en esa dirección lo dio con las aperturas en Punta Carretas (en la calle Ellauri) y Paseo del Este (Maldonado).

«Hemos visto que (Name It) se vende muy bien y por eso la lanzamos como se merece, como una marca independiente», puntualizó Contreras.

En cuanto al despliegue, el ejecutivo adelantó que cada local propio tendrá unos 150 m2 de extensión y demandará una inversión de unos US$ 300.000.

Objetivos

«Hemos traído Name It creyendo que aquí hay una gran oportunidad de mercado porque los productos tienen precios accesibles para la calidad que exhiben -que es muy buena- y un diseño europeo», destacó el ejecutivo. Otro atributo de la marca es la sostenibilidad; el 60% de las colecciones están fabricadas con materiales amigables con el medioambiente.

La propuesta abarca indumentaria y accesorios para bebés, niños y niñas, desde recién nacidos a 14 años. Además de básicos, la grifa desarrolla prendas de moda y productos bajo licencias. La rotación es casi una constante, aseguró Contreras. «Entregamos ropa nueva todas las semanas», apuntó.

La propuesta de la marca consiste en ropa y accesorios para recién nacidos hasta menores de 14 años

Name It es una de las primeras grifas del grupo Bestseller junto con Vero Moda, por lo que tiene presencia en el mercado desde hace casi 50 años. Es una marca «muy fuerte en Europa», recalcó el CEO.

El proyecto de Name It reafirma el plan original de Bestseller en Uruguay, que contempla la apertura de 80 tiendas en el país entre sus distintas marcas.

«Nos decían que estábamos locos, pero vamos encaminados» a lograr ese objetivo, concluyó Contreras.