Los grandes bancos siguen financiando el carbono alto

The New York Times

Desde hace tres años, los bancos más grandes de EE. UU. prometieron reducir sus préstamos a la industria del carbón.

«El banco tiene la responsabilidad de ayudar a mitigar el cambio climático aprovechando nuestra escala y nuestros recursos para acelerar la transición de una sociedad con un alto contenido de carbono a una baja en carbono», dijo Bank of America en su política de carbón en mayo de 2015.

Sus promesas parecían tan dramáticas que Paul Argenti, profesor de comunicación corporativa en la prestigiosa Tuck School of Business de Dartmouth, comenzó a citarlas en sus conferencias.

Pero los bancos nunca prometieron alejarse del carbón por completo. Y ahora, con el pequeño resurgimiento que experimentan las compañías de carbón bajo la administración de Donald Trump, los bancos nuevamente están abrazando a la industria.

EL DATO US$ 1.500 millones Es el monto que prestaron los cinco bancos más grandes de EE.UU. en nuevos préstamos relacionados con el carbono en 2017, según Rainforest Action Network.

En el momento de las promesas de los bancos, las tres mayores compañías mineras de carbón estaban en bancarrota, EE.UU. estaba firmando un pacto para reducir las emisiones de carbono, y el gas natural barato estaba forzando el cierre de las centrales eléctricas a carbón. Hubo pocos préstamos de carbón.

Pero Peabody Energy, Arch Coal y Alpha Natural Resources han salido de la bancarrota. Y el presidente Donald Trump se ha comprometido a apoyar a la industria.

Cinco de los mayores bancos del país están prestando de nuevo decenas o cientos de millones de dólares a las compañías de carbón, en algún caso eclipsando lo que prestaban en 2014, antes de que la industria entrara en picada, según un análisis de Rainforest Action Network, un grupo ambiental liberal.

Los préstamos de JPMorgan para el carbón aumentaron a US$ 654 millones en 2017 de US$ 32 millones en 2015, según el análisis. Eso supera los US$ 570 millones que había prestado en 2014. La gran mayoría de los préstamos de carbón de JPMorgan en 2017 fueron para Peabody, que salió de la bancarrota en abril de ese año.

Los créditos que otorgó Morgan Stanley al sector, aunque muy por debajo de sus niveles de 2014, se duplicaron con creces entre 2015 y 2017. A su vez, Goldman Sachs y Bank of America agregaron nuevos préstamos de carbón el año pasado, según el análisis. Citigroup realizó más préstamos de este tipo en 2016 y 2017 que en 2015, aunque muy por debajo de su cifra de 2014.

En conjunto, los cinco bancos emitieron cerca de US$ 1.500 millones en nuevos préstamos relacionados con el carbón el año pasado, según Rainforest Action Network.

El estudio incluye préstamos a compañías como Glencore y BHP Billiton, que producen commodities como cobre y petróleo, además del carbón.