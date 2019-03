Google pagó más a mujeres que a hombres por la misma tarea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando en 2018 Google realizó su estudio anual de equidad salarial para determinar si la compañía paga menos a las mujeres y miembros de grupos minoritarios, descubrió, para sorpresa de casi todos, que los hombres recibieron menos dinero que las mujeres por hacer un trabajo similar.

El estudio, que compara la remuneración (salarios, bonos y acciones de la empresa) dentro de los tipos y niveles de trabajo, desempeño y ubicación específico, se lleva a cabo desde 2012 y en su versión del año pasado acaparó un 91% de los empleados, el porcentaje más alto hasta la fecha, según reveló la compañía a través de un comunicado en su blog.

Los hombres representan aproximadamente el 69% de la fuerza laboral de la empresa

El resultado hizo que la empresa anunciara un ajuste por US$ 9,7 millones a un total de 10.677 empleados. Según el comunicado, esto se debió a un par de razones por las que el análisis requirió más ajustes en 2018 en comparación con 2017. «Primero, 2018 incluyó un código de trabajo particularmente grande (ingeniero de software de nivel 4) y dentro del mismo los hombres fueron marcados para más ajustes porque recibieron menos fondos discrecionales que las mujeres. En segundo lugar, este año emprendimos un análisis de nuevas contrataciones para buscar discrepancias en las ofertas a los nuevos empleados, lo que representó el 49% del total de dólares gastados en ajustes», dice el comunicado.

Según publicó The New York Times, en Google los hombres representan aproximadamente el 69% de la fuerza laboral de la empresa, pero recibieron un mayor porcentaje del dinero de la compensación, aunque el número exacto que obtuvieron incrementos no está claro. Además, el medio indicó que la empresa no pudo comparar cómo les fue a las minorías raciales en términos de ajustes salariales porque EE.UU. es el único lugar donde la compañía global rastrea los antecedentes raciales de los trabajadores.

Sueldo por algoritmos

Google tiene una forma particular de definir sus remuneraciones. Según explicó el gigante tecnológico, se modela de forma algorítmica en función de insumos relacionados con el trabajo, como la tasa de mercado para su tarea, su ubicación, nivel y calificación de desempeño. «Y si los gerentes quieren aplicar la discreción para ajustar la compensación modelada de un empleado, deben proporcionar una justificación clara», aclara la empresa en el comunicado.

A raíz de los últimos resultados, la compañía anunció que revisaría este modelo. «Debido a la nivelación, las calificaciones de desempeño y el impacto de la promoción, este año realizaremos una revisión exhaustiva de estos procesos para asegurarnos de que los resultados sean justos y equitativos para todos los empleados», concluyó.