Un "golazo" de Burger King lanzó a la fama a un club inglés del ascenso

Un equipo de ensueño, una formación que reúne a las máximas estrellas del fútbol mundial como Lionel Messi, Neymar Jr, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Tamaña empresa no viene precedida de los millones del PSG, el Manchester City o el Real Madrid, sino que estos cracks, entre otros, juegan para el Stevenage FC, un modesto club de la cuarta división del fútbol inglés. ¿Cómo se explica?

En realidad, todo es parte del ingenioso plan del departamento de marketing de Burger King. El gigante de la comida rápida catapultó su marca y lanzó al estrellato al humilde club, a través de una campaña digital apoyada en el popular videojuego de fútbol FIFA 20.

En estos días, Burger King reveló en un video los resultados del trabajo y cómo fraguó su estrategia. Cuenta que en 2018 descubrió al ignoto Stevenage, de la League Two, y se convirtió en el patrocinador principal de su camiseta. Para ello, solo tuvo que desembolsar 50.000 libras, unos US$ 63.000, indicó el diario británico The Sun.

La meta que se trazó la marca junto a su agencia de publicidad DAVID fue convertirse en el sponsor de un club real para aparecer luego en el videojuego FIFA 20 y captar desde allí a nativos digitales.

Para ello, la marca y el club dieron un segundo paso: lanzaron en octubre pasado la campaña «The Stevenage challenge», en EE.UU., China, México, Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Suecia y España. En ella, Burger King y el Stevenage invitaban a los fanáticos del FIFA 20 a superar distintos desafíos a cambio de comida gratis. «Marca un gol y te daremos siete aros de cebolla». «Haz un caño y te daremos nueve nuggets». «Acierta un disparo desde tu propio campo con un jugador de nacionalidad española y te daremos una hamburguesa Crispy Chicken», prometían. La única condición para recibir la jugosa recompensa era que los participantes lograran sus hazañas jugando con el Stevenage y publicaran el video del momento en Twitter.

Ficción y realidad

El FIFA 20 tiene como una opción de juego online el Modo Carrera, donde el equipo elegido puede customizarse a gusto del jugador. Así fue como muchos «reclutaron» para el pequño club inglés a cracks como Messi, CR7 o Mbappé para obtener beneficios al momento de conseguir su hamburguesa.

Al menos de forma virtual, la marca logró que estrellas del fútbol a las que tendría que pagarles una fortuna en la vida real por ser sus embajadores, aparecieran luciendo su icono distintivo gratis.

En apenas una semana, se publicaron más de 25.000 goles del Stevenage en FIFA 20, informó Burger King, cumpliendo así la meta de la campaña: transformar a «nuestro pequeño equipo en la vida real, en el más grande del mundo online».

La popularidad de la movida virtual tuvo un efecto dominó positivo para el club. El modesto Stevenage incrementó su comunidad en redes sociales; hoy tiene 31.000 seguidores en Instagram, 64.000 en Twitter y casi 71.000 «amigos» en Facebook. Y la tienda del club ha visto un inusitado interés en el merchandising del equipo. Como nunca antes, se agotaron sus camisetas (a un precio de casi US$ 55) este año.

Nadie puede arriesgar qué pasará con la suerte deportiva del Stevenage real —va quinto en el inicio de la League Two—, pero sin dudas en la cancha publicitaria ya salió campeón del mundo... virtual.