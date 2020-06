Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El efecto de la crisis del coronavirus a nivel global va a ser profundo, pero corto en el tiempo, según estiman varios analistas económicos. Esta característica «es fundamental para poder salir adelante», afirmó Charro, quien destacó la gestión del gobierno uruguayo.



Las medidas sanitarias aplicadas para mitigar los efectos de la pandemia y el apoyo desplegado para atender al aparato productivo hace que se siga con los «motores encendidos», como dijo la ministra de Economía Azucena Arbeleche, enfatizó Charro. Añadió que el número de fallecidos que tuvo lugar en la primera fase de la enfermedad, muestra que las autoridades uruguayas “lo han hecho muy bien”. La clave —estimó— fue que el gobierno tomó medidas muy acertadas y muy rápidas, protegiendo la libertad individual.



El presidente ejecutivo de BBVA Uruguay consideró que las disposiciones que se anuncian para la reactivación económica son necesarias, tienen mucho sentido común y son muy razonables.



Especificó que además de las medidas de refinanciación y de postergación de pagos, la institución continúa con una política de crecimiento y de dar crédito al país. El objetivo es que, en este contexto de crisis, «las empresas puedan tener capacidad de reacción».



Al respecto, Charro precisó que de esta compleja situación «nos van a sacar las empresas y los empresarios».



«Los bancos vamos a ser parte de la solución de la pandemia», subrayó el ejecutivo. Agregó que el banco continúa con la búsqueda de clientes nuevos, ya sean clientes individuales o Pymes.



«Estamos recibiendo proyectos y trabajando para que la economía no se pare», explicó el responsable del BBVA.



Explicó que a las empresas se les otorgan créditos de contingencia, una modalidad que va en franco crecimiento. Además, se está trabajando con proveedores «para evitar que se rompa la cadena de pagos». Indicó Charro que no se aplican reglas generales sino que a cada empresa o microempresa se le da una solución en particular.



Ante la aparición de la pandemia, el primer objetivo que se planteó fue proteger la salud de los empleados y de los clientes. Por eso en las sucursales se tomaron medidas inmediatas en este sentido, como poner en práctica el distanciamiento social, el alcohol en gel y las mascarillas, entre otras.



Otra de las metas planteadas fue cómo garantizar la continuidad de operaciones del banco. Fue así que en el plazo de 10 días «pudimos tomar una serie de medidas que procuraron este objetivo».

Se pudo hacer teletrabajar al 98% de los servicios centrales de la institución.



También se logró que siguiera en funcionamiento el sistema digital para el 54% de las personas que pudieron utilizar la red desde la casa, mientras que el 85% tenía capacidad de teletrabajo.



«Si hubiera un empeoramiento de la pandemia —todo hace pensar que no— podríamos mantener la continuidad de la operación para no romper las cadenas de pago en el país», aseveró Charro.



Destacó que se trata de un esfuerzo que es «ejemplar a nivel internacional, mientras que en Uruguay hay pocas empresas que han logrado esto en porcentajes tan grandes de empleados y en tan poco tiempo». En la filial local hace años que hay un área completa que se llama BBVA contigo, con miles de clientes que operan sin necesidad de acudir a las sucursales, recordó el ejecutivo.



«Llevamos esos procedimientos a todo el resto de la red de forma que ese 54% de personas que están trabajando desde casa siguen con sus actividades de apoyo a las familias y las empresas, dando financiación u operación, sin necesidad de estar presencialmente».



Esto es posible gracias a la inversión en tecnología que ha hecho BBVA.

Añadió que para los clientes, «somos el único banco del país que tiene firma avanzada nivel 3 para la certificación digital».



El 60% de los clientes están operando en esta modalidad con nosotros.

Este adelanto tecnológico permite, por ejemplo, que se firmen actualizaciones de hipotecas, con firmas de vales, se pueden hacer desde el domicilio. «Esta ventaja ayuda a reducir la posibilidad de contagios por contacto», concluyó.