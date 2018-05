Un giro creativo a la seguridad

Escasos habitantes del mundo que se suben a un avión «se fuman» los cinco minutos del safety video donde cordiales azafatas y locutores con voz de cuento explican qué hacer si algo no sale bien en el vuelo. Excepto un debutante en viajar en «pájaros de acero», casi nadie se detiene a ver ese video de seguridad por lo tedioso, aburrido y sin vida.

Pero a los safety videos les llegó su Uber. Richard Branson lo hizo. Bajo el paraguas de Virgin, el inglés llegó a tener un centenar de empresas de diferentes rubros. Desde sellos discográficos y disquerías (Virgin Records) hasta una gaseosa fallida (Virgin Cola), pasando por empresas financieras (Virgin One), competidores de la NASA (Virgin Galactic, con un cohete diseñado por Philippe Starck, el mismo del Yoo Punta del Este de Roosevelt y Parada 8) y su buque insignia, que en realidad va por el aire y no por el agua, llamado Virgin America.

La línea aérea puso en jaque nada menos que a British Airways en calidad de servicio, pero sobre todo en lo que en la jerga se define UX, o simplemente «Experiencia de Usuario».

Una de esas experiencias en Virgin es el video de seguridad, pues el excéntrico Branson (vive en Necker Island, una isla privada en las Islas Vírgenes Británicas) usó a Virgin Records para diseñar un clip de seguridad que definitivamente quiebra la cabeza del pasajero e invita a verlo más de una vez para detectar a cada momento nuevos detalles.

Al momento de escribir este artículo, el Virgin America Safety Video tiene 13.004.795 visualizaciones en Youtube, lejos de los 5.095.292.195 del Despacito de Luis Fonzi, pero muy por encima del de British Airways, que tiene 288.066 visualizaciones.

Sin embargo, en septiembre de 2017, la tradicional línea británica recogió el guante, y lanzó un video de seguridad con distintos cómicos, donde sobresale Rowan Atkinson, más conocido por Mr. Bean. British Airways safety video-director’s cut tiene 8.648.717 visualizaciones.

Turkish Airways recurrió a la magia. El Safety Video with Zach King lleva ya 8.560.168 visualizaciones.

Esa veta fue detectada por líneas aéreas para activar sus millonarios patrocinios deportivos. Uno puede no tener en sus planes inmediatos viajar en Air New Zealand, pero no debe perderse el Men In Black Safety Defenders, con los All Blacks indicando qué hacer, y tres invitados de lujo: el inglés Martin Johnson, el australiano David Campese y el argentino Agustín Pichot. Hasta la suya tiene 4.241.191 visualizaciones.

Imposible ver ahora en los vuelos el Qatar Airways In Flight Safety Video Starring FC Barcelona Team porque el nuevo sponsor del reciente campeón de La Liga es Rakuten, el Amazon japonés. Para eso está Youtube. Imperdible la actuación de Luis Suárez. Recomendable y muy poco conocido: solo 47.499 visualizaciones.

Pero si hubo una línea que fue más allá, esa fue Emirates, que sacó a las azafatas de la cabina y las llevó a campos de juego. Los dubaitíes patrocinan a clubes y eventos en todo el mundo, y realizaron diversas acciones de marketing para optimizar su inversión. El más viralizado es el Benfica Safety Video, con 3.050.011 visualizaciones.

Pero también diseñó el HSV Safety Video del Hamburgo alemán, que lleva 2.667.762 visualizaciones, el Emirates Steals the Show de Los Angeles Dodgers en béisbol (7.224.903 visualizaciones), Bollywood Cricket Welcome On-board Demo para un torneo en India en 2016 (1.302.711 visualizaciones) y hasta el del US Open Tennis, con apenas 335.116 visualizaciones.

Ante todo está la seguridad, pero si encima Richard Branson sale de la caja, y otros lo siguen, se puede convertir un tedioso video de seguridad en un clip de entretenimiento.

* Periodista especializado en empresas y marketing deportivo.