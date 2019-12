El futuro de los pagos según Mastercard: entre tarjetas, anillos y lentes inteligentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace unas semanas Agustín Beccar, gerente general de Mastercard para Argentina y Uruguay, estaba en Londres en una reunión de trabajo cuando vio entrar al lugar a un hombre que le llamó la atención por un anillo. No pegaba con el resto de su atuendo, pensó. El recién llegado contó que vivía en las afueras de la ciudad, que tomaba un tren y un subte para llegar al trabajo y usaba su anillo —un wearable— para pagar el transporte de manera más fácil sin tener que soltar el libro o el diario.

«Ahora, cuando está en un restorán y quiere pagar la comida seguramente paga con el teléfono», contó Beccar durante el Mastercard LAC Innovation Forum 2019, un evento que organiza la empresa cada año para mostrar en qué está trabajando y que en 2019 tuvo lugar en Miami (EE.UU.). El ejecutivo argentino usó la anécdota para ilustrar cómo cree la compañía que será el futuro de los pagos: «No va a haber una sola forma sino que la tecnología va a habilitar distintas herramientas que utilizás según lo que te convenga». Es que Mastercard, una firma estadounidense asociada en el imaginario colectivo a la tarjeta física, hace tiempo que dejó de pensar solamente en el plástico.

«Ha ido evolucionando de ser solo una tarjeta de crédito a ser una compañía de tecnología», graficó Beccar. «Hoy estamos entendiendo que a través de la tecnología podemos lograr que el consumidor tenga soluciones mucho mejores en términos de pagos rápidos, fáciles y seguros», agregó.

De hecho, lo que está avanzando a pasos de gigante son las transacciones digitales. Beccar dijo que están creciendo 2,5 veces más rápido que las físicas y que se prevé que dentro de tres años las superarán a nivel mundial. En este punto la clave es lograr los mismos niveles de seguridad que tienen hoy las tarjetas, comentó.

¿Y cuál será el rol del celular en este esquema? Beccar piensa que no será el rey sino que convivirá con otras formas de pago porque depende de cada caso.

La aceptación de tarjetas contactless crece en el mercado uruguayo. Foto: Shutterstock

Mastercard trabaja en un proyecto para pasar del smartphone al smartglass (dicen que se irá de un esquema heads down a uno heads up). «Es lo que viene, porque te va a permitir interactuar con la gente, porque no estás mirando para abajo, y ese mismo anteojo te da opciones», dijo. «Estamos trabajando en eso para entender cómo los medios de pago y la tecnología pueden operar en ese sistema», agregó.

En el mundo de los pagos físicos «lo nuevo que está viniendo es el contactless», dijo Beccar acerca de la tecnología que permite el pago sin que el plástico entre en contacto con el punto de venta. Para el ejecutivo es una solución «especialmente buena» para compras diarias pero de montos menores, como el transporte. Sobre la penetración de este tipo de tarjetas en Uruguay dijo: «Ya se están dando las bases para que el año que viene empiece a explotar».

En Uruguay, la cantidad de transacciones con esta tecnología viene en aumento, ya hay 500.000 tarjetas contactless emitidas en el país y 80% de las terminales las aceptan, según datos de Mastercard.