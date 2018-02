El fútbol inspira suites y hoteles

Despertarse y ver el partido del Bayern Munich desde la cama puede ser el plan ideal para el fin de semana de muchos fanáticos del popular equipo bávaro. Pero lejos de hacerlo viendo el partido por televisión, la cadena hotelera Marriott y el club brindarán a los seguidores la oportunidad de asistir al juego desde la espectacular suite que se construirá en el estadio Allianz Arena.

La singular iniciativa fue anunciada como parte del acuerdo entre la entidad deportiva y la compañía de hospitalidad representada por la marca Courtyard by Marriott, con presencia en 1.100 puntos a nivel global.

Con ello, el Bayern se suma a otros clubes que inspiran hoteles temáticos tanto en Europa como en América Latina.

La suite del Allianz Arena estará disponible para los más de 100 millones de adherentes al programa de fidelidad de Marriott en el mundo, anticipó la cadena. «Las experiencias incluirán acceso exclusivo a los partidos domésticos y de competiciones europeas del Bayern, y hospitalidad VIP en días de partido en la Courtyard by Marriott Suite en el Allianz Arena», detalló.

Como parte del convenio, el equipo alemán se hospedará en hoteles de la cadena cuando juegue de visitante.

La lujosa suite estará equipada con muebles de diseño con el estilo de Courtyard y ofrecerá a sus visitantes menús y cocktails en su bar. «El palco le dará a los huéspedes un look and feel de una estadía en un hotel Courtyard», sintetizó Marriott.

Aún se desconoce cuándo estará lista la habitación y su tarifa, pero es probable que a quienes va dirigida el precio no les quite el sueño.

Xeneizes con diseño de Ott. Ubicado en San Telmo, el Hotel Boca Juniors by Design fue inaugurado en 2012 como el primero dedicado al fútbol en el mundo. Con 85 habitaciones que en puertas exteriores tienen la imagen de un ídolo boquense, cuenta con gimnasio, piscina climatizada, spa, bar («La Barra»), restaurante («La Boca») y tienda. La obra, diseñada por el arquitecto uruguayo Carlos Ott, destaca por su decoración interior en azul y amarillo, los colores del club. Las tarifas van de US$ 83 a US$ 217.

Dos hoteles para el Chelsea. «Hotel con su propio estadio» reza uno de los esloganes que promocionan el Millennium & Copthorne Hotels At Chelsea FC. Se trata de dos resorts de categoría cuatro estrellas situados en la esquina suroeste del emblemático Stamford Bridge. Entre ambos hoteles suman 281 habitaciones, las que —para decepción de los fanáticos del equipo de Londres— no revisten de detalles alusivos al club en su interior. Los servicios incluyen dos restaurantes, bar de deportes y club lounge, piscina, spa, gimnasio, business center y salas de conferencias. Aunque el complejo hotelero es parte del estadio, los huéspedes deben pagar unos 30 euros para visitarlo. Hospedarse con los blues cuesta entre US$ 130 y US$ 225 la noche.

El sueño de los campeones. A 25 kilómetros de Madrid se encuentra la Ciudad del fútbol, el complejo donde entrena la Selección Española. La residencia decorada en homenaje al campeón de Sudáfrica 2010 también funciona como un lujoso hotel de 48 habitaciones. Recibe huéspedes, «salvo que esté concentrada la Selección».