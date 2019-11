El fundador de la aerolínea Flybondi deja Argentina con duras críticas al peronismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue como salir dando un portazo. No es la primera vez que Julian Cook, fundador de Flybondi, un inglés que se instaló en 2016 en Buenos Aires con su familia, hace catarsis por escrito: ya en abril, molesto con la política aerocomercial, le había enviado una carta personal a Mauricio Macri. La semana pasada, horas después de las elecciones, se despidió de modo análogo del grupo de WhatsApp «Empresarios por el cambio», un chat de respaldo al gobierno y derivado de otro más grande y conocido, «Nuestra Voz», que sigue vigente aunque con menos actividad. Desilusionado, Cook vuelve a criticar al presidente, cuenta que regresa a su país y agrega su perplejidad por el regreso del peronismo.

«Estimados, como todos en este grupo estoy triste por el resultado y no puedo creer que Cristina volvió», empieza, y repasa sus orígenes y logros aquí: «Decidí mudarme acá de Londres en 2016 y levanté US$ 75 millones para lanzar Flybondi. Al día de hoy hemos transportado dos millones de pasajeros, 400.000 viajaron por primera vez en su vida en avión. El camino fue difícil con un tipo de cambio que pasó de 16 a 60, teniendo en cuenta que tenemos 70% de nuestros costos en dólares».

Cook, que dejó el cargo de CEO en diciembre de 2018 pero mantenía su rol como accionista mayoritario y director, expuso argumentos parecidos a los de la carta a Macri. La diferencia es el contexto: inmediatamente después del triunfo de Alberto Fernández, que durante la campaña dijo que Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, debería estar avergonzado porque Flybondi amenazaba «con desguazar Aerolíneas Argentinas y el sistema de vuelos estatales».

La aerolínea funciona con un modelo de negocio low cost. Foto: La Nación / GDA.

Su mensaje cuestiona entonces la gestión con la compañía estatal. «Lamentablemente, el gobierno de MM (Mauricio Macri) se quedó a mitad de camino en muchos aspectos, no hizo una reestructuración de Aerolíneas Argentinas, que tuvo US$ 680 millones de pérdida en 2018. Una vergüenza, cuando el país tiene 30% de pobreza. Hoy no sé cómo va a seguir Flybondi con este gobierno K. Ya dejé mi posición de CEO y vuelvo a Londres en diciembre. Me quedo en el directorio, así que voy a seguir los próximos pasos de Flybondi y del país, pero de un poco más lejos».

Otra visión

Poco después de que se hicieran públicas sus declaraciones, los socios mayoritarios de Flybondi le exigieron su renuncia y se desvincularon de sus apreciaciones sobre la política local. «Leí con consternación y decepción las recientes declaraciones personales de Julian Cook hacia las autoridades de gobierno actual y próximo. Estas fueron las opiniones individuales del Sr. Cook y no reflejan a Flybondi o sus accionistas», afirmó en un comunicado Peter Yu, socio gerente de Cartesian Capital Group, principal accionista de la aerolínea.

«El directorio de Flybondi solicitó y recibió la renuncia de Julian Cook como director. Flybondi no es una organización política. Nuestra lealtad es con nuestros pasajeros y con poder ofrecer viajes aéreos convenientes, seguros y accesibles para todos los argentinos», dijo.

Meses después de la salida de Cook, Flybondi contrató a Sebastián Pereira, ejecutivo de más de 15 años en el sector aeronáutico que había llegado a ser CFO de Latam. En un comunicado oficial, Pereira también se distanció de las declaraciones de Cook y sostuvo que Flybondi seguirá con su crecimiento, en «trabajo conjunto con todos los gobiernos».