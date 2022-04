Las 20 frases que reflejan el estilo de liderazgo de Nicolás Jodal, CEO de GeneXus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Jodal, CEO de Genexus, tecnológica uruguaya que fue adquirida por el gigante Globant, fue distinguido como

Del buen momento que vive, la venta de la empresa, pero también de sus inicios, su forma de liderar, el futuro tecnológico, la educación, su colaboración con el gobierno, entre otros temas, conversó con Marcela Dobal, editora de El Empresario, en el webinar exclusivo para suscriptores que forma parte del ciclo «Encuentros con la redacción».

«Ni nosotros queríamos vender la empresa ni Globant quería comprar. Buscábamos colaboración y ellos una nueva forma de trabajo, de reinventarse. En determinado momento, concluimos que la mejor manera de hacerlo era juntos y por eso se dio», dijo sobre la opción de vender GeneXus, operación que comenzó «de casualidad» en 2019.

Jodal, que quedó como accionista de Globant, dice que confía mucho en la intuición a la hora de tomar decisiones difíciles.

También adelantó que seguirá en su rol de CEO de GeneXus, aunque advierte que no será para siempre. «Algo que no quiero es caer en la trampa del fundador y no dejar crecer a las personas», aseguró.

Sobre su colaboración con el gobierno en el desarrollo de la app Coronavirus Uy y el sistema de vacunación, dijo que fue un desafío y seguirá colaborando pero no se ve como político. «Sería un enorme error», valoró.

Asimismo, a su entender el modelo educativo debe tomar un nuevo camino de «personalización». «La educación industrial ya no sirve, no sirven las cosas en promedio sino personalizadas. Y es una buena oportunidad tener el Plan Ceibal en Uruguay», puntualizó.

1 La fuerza de la intuición «A pesar de que me considero una persona racional, las decisiones difíciles las tomo en base a la intuición. Trabajando con Breogán (Gonda) ganaba US$ 150, tenía un hijo recién nacido y una situación agobiante. Me ofrecieron un puesto de US$ 750 y dije que no porque tenía la intuición de seguir trabajando con Breogán».

2 Inicios con Breogán Gonda «A Breogán (socio) le ‘robaba’ revistas de ingeniería que venían del exterior. Se las pedía a su secretaria. Cuando me descubrió, me llamó porque quería saber quién era y por qué lo hacía. Tuvimos una charla de dos horas donde hablamos de las revistas. A partir de ahí me pasó a un grupo de élite de programadores».

3 App Coronavirus Uy «Involucrarme en ese proyecto fue una sorpresa total. Era otro mundo. Las conferencias de prensa las miraba todo el mundo, yo miraba a la cámara y no sabía que la veían millones. Fue un orgullo para mí y una responsabilidad. Traté de responder todo lo que sabía, pero en un momento me preguntaban cosas que no sabía».

4 Amistad y venta a Globant «La venta comenzó a gestarse en 2019 en un seminario del BID en Washington (EE.UU.) sobre el futuro de la tecnología. En un debate, mi posición era opuesta a la de los otros. Y una persona al lado se pone de mi lado. Era Martín Umarán, cofundador de Globant. Con los creadores de Globant primero fuimos amigos, luego hicimos negocios».

5 Potenciar las fortalezas «Es una discusión eterna del deporte: ¿se entrenan las debilidades o las fortalezas? Yo creo que hay que mitigar las debilidades y entrenar las fortalezas. Uruguay tiene que buscar qué cosas quiere el mundo, probar y hacerlas. En esto tenemos ventaja, somos el primer país con el Plan Ceibal y con trazabilidad en el ganado».

6 No predecir «En mi vida hice un esfuerzo grande en disminuir mi necesidad de predecir, y un esfuerzo emocional enorme. No podés quedar enredado en tu propia predicción, hay que poder cambiar. Hoy la apuesta segura es Inteligencia Artificial, pero lo difícil es saber cuáles de las varias revoluciones tecnológicas son las que van a quedar».

7 Ganar-ganar «Propuestas de compra tuvimos muchas, pero a partir de la pandemia fue a un ritmo más rápido. Pero ni nosotros queríamos vender ni Globant quería comprar. Lo que buscábamos era: nosotros colaboración y ellos una nueva forma de trabajo, de reinventarse. En determinado momento concluimos que la mejor manera de hacerlo era juntos».

8 Momento del software «Este acuerdo está pensado para el crecimiento de GeneXus, pero la venta significa un fuerte endoso al software uruguayo para fomentar su crecimiento. Yo trabajo para que las cosas se hagan acá, sufro cuando los uruguayos se van. En Uruguay ya no es como antes, el futuro ya llegó, solo que está desigualmente distribuido».

9 Bitcoin «El Bitcoin es un invento genuino. Los ingenieros cuando leemos cómo se creó lo reverenciamos. Es un invento que vino para quedar, una revolución, pero el cripto es un mundo peligroso. No todas las criptomonedas están bien, hay muchas estafas. Hoy primero está Bitcoin, segundo Ethereum, y luego miraría el resto con mucho cuidado».

10 Vida «útil» de una empresa de software «Hay una ebullición del sector del software. En esto tenés que tener muchas empresas que se estén creando, porque la vida normal de una empresa de software es de cinco o seis años, no más. En este contexto, Genexus es una cosa rarísima».

11 Cohetes en secundaria «Fui un alumno mediocre los primeros tres años del liceo, y recién en el cuarto año las cosas se engancharon. Tuve un profesor de química que fue muy importante, me enseñó a hacer investigación científica, por ejemplo. Terminé siendo un muy buen alumno con una mala conducta. No hice bombas como Elon Musk, pero sí cohetes».

12 Educación personalizada «La época de la educación industrial ya no va más, ya no sirven las cosas en promedio sino personalizadas. Yo lo llevaría por los caminos individuales, de personalización en la educación. Y en esto es una buena oportunidad tener el Plan Ceibal en Uruguay; ese es el camino».

13 La soledad de la idea «Las buenas ideas tienen infancias solitarias. Cuando nacen, solo tienen detractores. Facebook era un sistema para automatizar libros de graduaciones y se ponía fotos de estudiantes. Yo no hubiera invertido. Como mentor no hago juicios rápidamente porque la mayoría de las ideas me parecen malas».

14 El poder del equipo «Cuando me presentan un proyecto lo primero que veo es el entusiasmo con que me hablan y luego el conocimiento con el que lo hacen. Apuesto más a las personas que a las ideas. No es lo mismo alguien que quiere hacer envíos con drones y nunca los usó que otro que hace años que está en eso».

15 Cultura de la confianza «No hay que trabajar en base al control sino a la confianza. Es un componente fundamental de nuestra cultura. Es impensable para nosotros si alguien dice que está enfermo que tenga que traer un certificado. Le pagamos a la gente para que tenga ideas; y eso no se mide en términos de tiempo».

16 Generosidad como hábito de trabajo «Me sale natural compartir, me cuesta mucho tener secretos. Me costó mucho esto de las negociaciones con Globant, porque no se podía decir nada. Pero no lo hago para tener resultados, está en mi naturaleza. Pero sí, me da resultado el compartir».

17 Pasión y nuevo rol «Mientras me guste lo seguiré haciendo pero mi lugar como CEO lo dejaré en algún momento. Algo que no quiero es tener la trampa del fundador y no dejar crecer a las personas. También quedé como accionista en Globant y estoy muy entusiasmado. Yo trabajo por pasión y estoy entusiasmado con esta nueva etapa».

18 Empresario sí, político no «Me gustó mucho colaborar con el gobierno, me entendí muy bien y fue un momento de mucha adrenalina. Valoro mucho la actividad política, pero sé que no estoy capacitado para eso. Sería un enorme error pensar que como me va bien como empresario me irá bien como político. Eso no quiere decir que no colabore».

19 Ejercitarse «Los emprendedores vamos contra la corriente. Entonces, cuando todo el mundo dice que hay que hacer ejercicios aeróbicos, yo pienso en hacer anaeróbicos y tener fuerza. Tenemos un grupo de amigos y yo hice una app que mide todo. Hacer fuerza me cambió la vida, me siento mejor anímicamente, me da más fuerza emocional».