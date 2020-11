Frans Johansson: "La velocidad es la nueva propiedad intelectual"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como mecenas, la familia Médici impulsó desde Florencia las artes y las ciencias durante el Renacimiento. Fue una era de innovación y creatividad sin precedentes. Más de 500 años después, ese espíritu vive, por un lado, a través de múltiples agentes de financiación al emprendedurismo. Más importante aún, sigue surgiendo de la fusión de ideas, disciplinas y personas de bagajes diversos.

Sobre esa reflexión versa el libro The Medici Effect (2004), publicado por Harvard Business School Press, traducido a 21 idiomas y considerado uno de los 10 mejores títulos de negocios según Amazon. Su autor, Frans Johansson, ha extendido su visión emprendedora a gigantes como Disney, Spotify, CNN y MasterCard, entre otros, desde su rol de CEO de The Medici Group. «La compañía brinda soluciones que ayudan a las empresas a acelerar su innovación y crecimiento aprovechando la diversidad», afirma el grupo.

Johansson, que además da charlas sobre estos temas a auditorios de todo el mundo, participó la semana pasada del Xcala Summit 2020. En ese marco, conversó desde Suecia vía Zoom con El Empresario sobre innovación, la dinámica del cambio y el creciente liderazgo de las empresas en diversidad e inclusión.

—¿Quiénes serían los «Médici» de hoy: empresarios como Bill Gates o personas que invierten en proyectos de otros en plataformas como Kickstarter?

—La industria (del financiamiento) ha crecido para convertirse en extremadamente exitosa y diversa: tienes bancos, inversores de riesgo, inversores ángeles y demás. Por otra parte, creo que los Médici de hoy son las personas capaces de reunir gente que proviene de distintas culturas, industrias y campos. Y eso abarca una amplia gama de posibilidades: tienes empresas que son capaces de hacer esto exitosamente por sí solas, compañías que rompen los silos. También hay eventos, no muy diferentes a Xcala Summit, donde intentas reunir gente diferente, para buscar e incentivar esas conexiones. Entonces, los Médici de hoy son un grupo extendido, cualquiera puede crear ese efecto. No tienes que ser una de las familias más poderosas del mundo o Bill Gates, puedes lograrlo en tanto estés buscando crear diversidad y a través de ella ser inclusivo.

—Un error frecuente entre los emprendedores es enamorarse de su idea y no tanto del problema a resolver. Desde su perspectiva, ¿qué diferencia existe entre idea e innovación?

—Lo interesante es que realmente puedes decir la diferencia luego de un cierto tiempo. Incluso las ideas grandes no parecen ser de ese modo cuando empiezan. Y la razón para eso es porque la innovación es la interacción entre una idea y la ejecución. Entonces, si te cuento una idea no significa mucho hasta que se ejecuta. Y cuando la estás ejecutando puedes ver si es un cambio esclarecedor. Además, tienes que combinar la idea con la gente que la va a aplicar. Un ejemplo: la mayoría de las personas hoy diría que el iPhone ha sido una de las mayores ideas de la historia porque introdujo un sistema operativo completamente diferente, lo cual preparó el camino para todo lo demás. Ha sido un producto revolucionario no solo para otros teléfonos sino para un montón de industrias. Entonces, ¿debería haber sido obvio que cuando salió cualquier persona dijera que sería un producto disruptivo? No, si miras lo que dijo la gente en ese momento, muchos dudaban de que fuera una gran idea.

—¿Cuáles son los aspectos críticos para innovar?

—Depende de si se trata de una persona, un equipo, una compañía o un país. Pero, un par de cosas son importantes: necesitas la habilidad de constantemente replantear tus oportunidades y desafíos. Si te quedas encerrado y no tienes la voluntad de desafiar las reglas del juego, te costará mucho innovar. En mi segundo libro, The Click Moment, pasé mucho tiempo comparando lo que significa ser exitoso en deportes como tenis, básquetbol o fútbol. Allí puedes ser creativo, por supuesto, pero mucho tiene que ver con la habilidad. Porque las reglas del juego no cambian básicamente, entonces se trata de practicar y practicar. Y eso no es una verdadera innovación. ¿Qué tiene que ver esto con cómo pensamos los medios, la música, los autos? Lo que vemos industria tras industria es que ser el mejor no es una garantía de que vas a ganar, porque alguien ha cambiado las reglas del juego. Eso es lo primero. Segundo, tienes que moverte rápido, aprender lo que funciona y luego actuar en base a ese conocimiento. Y tercero, hay que tener flexibilidad para cambiar la atención, el foco y los recursos.

—Usted asesora a compañías del Fortune 100. ¿Qué les preocupa hoy a esa grandes empresas en términos de innovación?

—Las preguntas que recibo de los CEO de estas compañías han cambiado. Hace 10 años solía ser «¿cómo puedo crear productos geniales?», hace cinco o seis años era más «¿cómo puedo crear un modelo de negocio genial?». Hoy me preguntan: «¿El mundo externo a mi compañía se está moviendo más rápido que nosotros?». Básicamente, la velocidad es la nueva propiedad intelectual. Si no puedes moverte rápido como empresa, no importa si tienes un producto o modelo de negocio genial, porque no puedes integrarlo, adoptarlo y utilizarlo. Al menos a la velocidad (necesaria).

—Los temas relacionados a la inclusión y diversidad son dos banderas que están izando las empresas. ¿Cómo se distingue a las que lo hacen por marketing y a las que son sinceras al respecto?

—Estamos viendo interés creciente en atender los temas de diversidad e inclusión alrededor del mundo. Está sucediendo en diferentes dimensiones. En algunos lugares el énfasis está en el género, en otros está en la raza, en otros podría ser la etnicidad, etcétera. Lo segundo es que las compañías están reconociendo que juegan un rol diferente que en el pasado. Antes, una nación esperaba que el gobierno liderara en esto. A medida que las empresas empiezan a entender que la performance mejora si tienen equipos diversos e inclusivos, se están moviendo más rápido que los gobiernos. Entonces, lideran el camino. Tercero, hay empresas que entienden mejor que otras cómo esto impacta en los negocios o tienen una mejor pista. Nike, por caso, entiende lo que significa acceder a gente con distintos backgrounds. Pronto verás a cada empresa pensar así. Cada semana alguna de las grandes compañías del mundo nos pide ayuda al respecto. Y eso pasa por conectar la diversidad y la inclusión con la innovación. Las compañías que son exitosas entienden esa relación y están adelantadas en ese sentido.