La fortuna de Jeff Bezos bate récords

El pasado fue más que un buen año para los más millonarios a nivel global: las 500 personas más ricas del mundo aumentaron su patrimonio en unos US$ 900.000 millones. Así, resultaron un 23% más ricos que 12 meses atrás.

Pero aunque hay otros 499 que tienen razones más que suficientes para celebrar, Jeff Bezos fue sin duda el gran ganador del año. En menos de seis meses destronó a Bill Gates como el hombre más rico del planeta, una hazaña que concretó a punta de récords.

Si bien había superado a Gates en julio, fue en noviembre cuando el empresario pudo saborear su triunfo, luego de que su patrimonio sobrepasara la barrera de los US$ 100.000 millones, un hito que solo había sido logrado por el fundador de Microsoft en julio de 1999. Ahora ese récord quedó pequeño ante los US$ 105.100 millones que el fundador de Amazon posee en patrimonio, según el índice de millonarios de Bloomberg. Este hito jamás nadie lo había alcanzado desde que se llevan registros.

Estilo de liderazgo

Controlador hasta en los más mínimos detalles, Bezos es temido y amado al mismo tiempo por sus cercanos. «Su carácter agresivo a la par que amable lo han convertido en una figura casi mística o diabólica, según a quien se le pregunta, pero no se puede negar su ingenio y su capacidad para innovar en los sistemas masivos de consumo e intentar entender a sus clientes hasta rozar la obsesión», dice José Luis de Haro, el autor de una de sus últimas biografías.

Un innovador nato

Nacido en Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.) hace casi 54 años, este padre de cuatro hijos y esposo devoto, ha vivido toda su vida al límite de la innovación. De pequeño quiso ser arqueólogo y astronauta, pero finalmente terminó titulándose como ingeniero informático en la Universidad de Princeton en 1986.

Al infinito y más allá

Bezos logró cumplir su sueño de la infancia al fundar Blue Origin, una de las firmas pioneras en la exploración espacial. La empresa se encuentra en fase de pruebas para enviar al espacio cápsulas suborbitales para el desarrollo de turismo espacial. Para poder sustentarla, vendió en abril de 2017 más de US$ 1.000 millones en acciones de Amazon.

De las finanzas a los libros

Tras su paso por Wall Street, donde cimentó su interés por los negocios, en 1994 se mudó a Seattle, donde comenzaría a reescribir la historia del mundo del retail. Fue en esa ciudad en la que fundó Cadabra.com, una librería online que luego sería bautizada como Amazon. El primer libro vendido a través de esa plataforma, en 1995, fue Fluid concepts and creative analogies.

De la web a las tiendas

Su compañía de e-commerce logró consolidarse como una de las mayores empresas del mundo, con una valorización bursátil superior a los ?US$ 600.000 millones. El año pasado, sorprendió al mercado al anunciar su acuerdo para comprar la cadena de tiendas de productos orgánicos Whole Foods, su mayor incursión en el negocio minorista tradicional y su más grande adquisición hasta la fecha. El acuerdo fue por US$ 13.700 millones más la deuda de la compañía.

Objeto de inspiración

Varios libros intentaron retratar su rutina, estilo de negocios y lecciones de vida, como La tienda de los sueños: Jeff Bezos y la era de Amazon, de Brad Stone, Amazon: un nuevo modelo de negocio a golpe de clic", de José Luis De Haro, y Un click: Jeff Bezos y el auge de Amazon.com.