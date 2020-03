Fitting You, el espejo interactivo que cambia la experiencia de compra en tiendas paulistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La startup paulista ICX Labs creó Fitting You, el primer espejo inteligente que llega a las tiendas de Brasil y empieza a revolucionar el retail en el país vecino.

Tecnología touchscreen mediante, el cliente puede acceder al catálogo de productos de la tienda, seleccionar piezas, consultar el stock, crear un carrito con artículos, pedir ayuda a un vendedor e incluso pagar su compra sin pasar por la caja.

Además de estas prestaciones, el espejo también permite mejorar otras cuestiones relativas a la experiencia de compra, como cambiar la iluminación del probador o elegir la música ambiente.

Renata Maximiano, una de las socias de ICX Labs, tuvo la idea cuando vio un invento parecido en el exterior. «Descubrí un espejo con cambio de iluminación y noté que ofrecía una experiencia nueva. Ese fue el disparador de una idea que creció cuando identificamos nuevas funciones que se ajustaban a lo que necesitaba el comercio minorista», reveló Maximiano.

Los socios invirtieron cuatro meses en investigación y desarrollo del nuevo producto. Hoy el espejo usa tecnología touch-screen, se integra al uso de Internet y permite que el consumidor que está en la tienda física compre en el sitio de cada marca. El primer test se hizo en 2018.

«Fitting You tuvo gran aceptación. Pensamos que era por la novedad, pero no, las ventas continuaron. Descubrimos que la tecnología le brinda al consumidor un buen soporte para el día a día y las opiniones sobre nuestro espejo son muy positivas», afirmó Fábio Avellar, socio de ICX Labs.

Una tienda de artículos deportivos paulista tiene uno instalado. Allí el espejo inteligente es parte de la estrategia de una marca para ofrecer nuevas prestaciones a sus clientes. «Por ejemplo, si alguien compró championes para correr, se los puede probar con la música que escucha cuando practica deporte», dijo Thomaz Kalil, gerente de expansión de la marca.

Todas las funciones del espejo pueden ser customizadas según las necesidades de los clientes. Mientras que en una tienda el consumidor usa el código de barras para obtener detalles, como precios, colores, números disponibles; en otra puede seleccionar las prendas que quiere probarse y cuando llega al probador el espejo ya ingresó cuántas piezas se probará ese cliente. En caso de que necesite otro talle, quiera acceder a una prenda de otro color, podrá solicitar la presencia de un vendedor.

Todo esto es posible porque la startup usa tecnología RFID, sigla en inglés que hace referencia a identificación por radiofrecuencia. En el momento que el cliente entra al probador, el espejo reconoce las piezas que se llevaron al probador gracias a un sensor colocado en sus etiquetas.

Adquirir un espejo Fitting You requiere una inversión de entre US$ 3.200 y US$ 6.500. «Es una herramienta que puede ayudar al retail a planificar sus ventas», explicó Kalil. Con información de O Globo / GDA