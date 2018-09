Fiat Cronos marca un nuevo tiempo para el sedán

Producido en la fábrica de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Córdoba (Argentina) como resultado de una inversión de US$ 500 millones, llega al mercado local el nuevo Fiat Cronos de la mano de la empresa Sevel Uruguay.



Para desarrollar el Cronos, FCA se apoyó en un profundo trabajo de investigación y desarrollo para entender las necesidades y aspiraciones de los usuarios de América Latina, cada vez más exigentes y conscientes de las evoluciones tecnológicas del mercado automotor. Así el nuevo modelo presenta sus fortalezas y diferenciales en cinco tópicos: diseño, robustez, confort, dinámica y contenido tecnológico.



Su identidad exhibe líneas tan audaces como deportivas, sin descuidar su refinado estilo e innovador.



En tanto, el frente se destaca por sus trazos fuertes, con aspecto musculoso y un capó alargado, típico estilo de los modelos deportivos. Esta característica se refuerza por los faros, que invaden los laterales con una línea en LED, y se completa con la parrilla que contiene una línea central cromada, que también denota el refinamiento del nuevo sedán de Fiat.



Mientras tanto, la tapa de baúl cobija el mayor maletero entre los competidores directos, con sus 525 litros de capacidad, y que se puede ampliar gracias a los asientos rebatibles, comentó Carlos López, gerente comercial de Fiat.



En el interior del vehículo, hay una amplia sensación de espacio y modernidad. Sobresale el equipamiento tecnológico con el sistema multimedia Uconnect Touch con pantalla de 7 pulgadas, en estilo flotante como una tableta, y compatible con Apple CarPlay y Android Auto, permitiendo acceder al mundo de las aplicaciones. El equipo se puede controlar desde el volante con comandos de audio y telefonía (Bluetooth).



Este, sin embargo, es solo el puntapié inicial del paquete tecnológico que ofrece el nuevo Fiat Cronos. En ese sentido, también se pueden destacar el TPMS o sensor de presión de los neumáticos, retrovisores externos con rebatimiento eléctrico tilt down, cámara de retroceso con líneas dinámicas, sensor de estacionamiento trasero, cierre centralizado de puertas y levantacristales eléctricos delanteros y traseros, sistema My Car Fiat y Follow Me Home, dirección eléctrica y el sistema de arranque en frío.



Esta sofisticación tecnológica se repite en todo el conjunto mecánico, anclado en la nueva generación de motores de FCA.



En Uruguay, el nuevo modelo se ofrece en una única versión con motor Firefly de 1.3 cc y 99 CV de potencia, acompañada de una transmisión manual de 5 marchas.



En tanto, Sevel Uruguay definirá el próximo lanzamiento de una nueva versión de Cronos entre motor 1.8 16 Válvulas con caja automática o manual, según adelantó el gerente comercial de Fiat.



En cuanto a la seguridad, Cronos trae nuevos parámetros para el segmento, donde se destaca el sistema Isofix de fijación para sillones infantiles.



En el mercado local, el modelo se comercializa al precio de US$ 21.390.