¿Verdadero o falso? Grandes conceptos que se manejan en los negocios, vistos desde cerca

Marcos Guigou

La expresión «eso ya se probó y no anda» ha cruzado muchas veces la carrera empresarial del director ejecutivo de Agronegocios del Plata (AdP), pero quedó desterrada ante los cambios que atraviesa el sector en el plano tecnológico y en la dinámica del mercado. Ese preconcepto frenó el desarrollo de la soja en el mercado interno, dijo Guigou. «Se decía que ‘no andaba’ en Uruguay. De hecho, se retrasó su ingreso a escala significativa entre cinco y ocho años, (cuando) en Argentina era un ‘bombazo’ y en Brasil también». Para Guigou, ese pensamiento actúa como una barrera que muchas veces «se pone por delante e impide analizar» las posibilidades de negocio. Como ejemplo, planteó la opción de explorar la venta de garbanzos a India, un mercado con el que «aparentemente se probó hace años y en algunas situaciones no anduvo, pero seguramente la demanda entonces no era tan intensa, India no tenía 1.300 millones de habitantes y tampoco había las tecnologías que hay hoy», razonó. Guigou cree que las limitaciones que crean este tipo de preconceptos pueden servir como un estímulo para superarlos y crecer. «En mi experiencia muchas veces las cosas que desarrollamos fueron hechas para levantar restricciones. Por ejemplo, me faltaba precisión para poder hacer agricultura porque los satélites no pasaban las imágenes o eran muy caras y así desarrollamos el uso de drones», destacó. Como antídoto contra estas barreras culturales, el empresario propuso «cuestionarse mucho las cosas», «pensar fuera de la caja», informarse y aprender, para no «tirarte a hacer algo solo por intuición».