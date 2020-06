La F1 acelera su regreso a las pistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de casi cuatro meses de espera a causa de la pandemia de coronavirus, los autos más veloces y los pilotos más temerarios —los de la Fórmula 1—, volverán a medirse oficialmente el 5 de julio en Austria. Subirá entonces el telón para una temporada 2020 que debió comenzar el 15 de marzo en Melbourne (Australia), pero se vio retrasada por el COVID-19.

Como en el resto del deporte profesional, la F1 regresa a las pistas pero sin el colorido y entusiasmo del público en las tribunas y con diversas medidas sanitarias.

La pandemia ha significado un duro golpe a la principal competencia del deporte motor, que ha acusado una fuerte caída de ingresos. El sismo ha sido tal que durante semanas se ha especulado con que algunos equipos desertarían ahogados por las penurias económicas. Finalmente, las 10 escuderías del circuito profesional se verán las caras en Austria.

Mercedes, que despejó las dudas sobre su participación en los últimos días, intentará revalidar el título mundial de constructores que viene ganando desde 2014. A lo mismo aspira su piloto, el inglés Lewis Hamilton, indiscutido campeón desde hace tres temporadas. Aunque parten como favoritos, la pista dirá.

Fórmula para evitar contagios

Paddock. Las aglomeraciones en el circuito están prohibidas. (Foto: AFP)

El inicio de la F1 será a puertas cerradas y bajo un estricto protocolo sanitario, que contempla test preventivos, una presencia mínima de personas en el recinto, distanciamiento social en el paddock, en tanto, el personal viajará de forma aislada (por ejemplo, en vuelos charter). De surgir un caso positivo de COVID-19 entre los pilotos, no se suspenderá la carrera, sino que se aislará al enfermo y se convocará a otro corredor para reemplazarlo, anticipó el CEO del F1 Group, Chase Chery.

A puertas cerradas



Tribunas desiertas. La ausencia del público tendrá un impacto en los ingresos de la competencia y sus equipos.

La Fórmula 1 volverá, pero sin público en las tribunas, al menos en las primeras jornadas. El faltazo se sentirá; en los ocho meses que dura la competición, unas 200.000 personas asisten a los circuitos a ver las carreras. La ausencia tendrá asimismo un costo significativo: la venta de boletos reporta ingresos de US$ 673 millones por temporada, que son utilizados típicamente para cubrir los costos de funcionamiento. La F1 también vería en riesgo otra entrada importante como los aportes que los gobiernos de los países anfitriones le realizan en contrapartida por el impacto económico (a través del turismo, por ejemplo) que genera la llegada de un Gran Premio a las ciudades. Esa contribución significó US$ 602 millones el año pasado.

La venta de entradas para las carreras generaron US$ 673 millones en la última temporada

Patrocinios millonarios

Lewis Hamilton. El piloto de Mercedes quiere repetir esta temporada un nuevo título. (Foto: Reuters)

La debacle de los negocios a causa de la pandemia lleva a las empresas a revisar los números que, por ejemplo, destinan al patrocinio deportivo. El valor promedio de un acuerdo comercial entre una marca y un equipo de carrera ronda los US$ 3,3 millones, según informó Forbes en 2019.

Equipos diezmados

El virus le pasa factura a las escuderías. En mayo, los ingresos fueron de US$ 39 millones (84% menos que en 2019) y la deuda llega a US$ 2.900 millones. El CEO de Ferrari, Louis Camilleri, dijo que las pérdidas fueron «dramáticas» y que para el cavallino rampante representaron un 30% de sus ingresos en el primer trimestre del año. La crisis ha hecho que Williams evalúe vender parte o incluso el 100% de su equipo de F1. Mientras, Renault confirmó que seguirá compitiendo, pese a la grave situación que atraviesa y que ameritó un préstamo del gobierno francés por 5.000 millones de euros. Mercedes-Benz, el vigente campeón, no está libre de dificultades, pero aseguró que seguirá corriendo. En un marco de ajuste, la FIA anunció una baja en el tope presupuestal. Las escuderías podrán gastar hasta US$ 145 millones en la temporada 2021; US$ 140 millones en 2022 y US$ 135 millones en 2023.