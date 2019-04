Expo invita "a vivir" la innovación en más de 5.000 metros cuadrados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Promete no ser un evento de innovación y tecnología más. La Expo Innovación 2019, que se desarrollará del 7 al 16 de junio de este año en el Antel Arena, busca sorprender tanto por su contenido como por su forma con un nuevo concepto. «Lo valioso no será solo mostrar lo que se hace en materia de innovación en Uruguay, sino la apuesta es que el público general lo pueda vivenciar, que interactúe con los contenidos», aseguró Carina Martínez, responsable de la organización, quien ya consolidó eventos de la talla de MoWeek y Casa Deco.

Que las personas puedan «vivir» la innovación es la gran apuesta de la Expo. «Hoy, en las empresas la innovación es un factor diferenciador y la propuesta es que puedan presentar en sus stand lo que están haciendo en ese sentido, pero no solo con videos o imágenes, sino con un espacio donde el público pueda experimentar», graficó Martínez.

Para la responsable del evento, se trata de una oportunidad para toda la familia de ver lo que se está generando pensando en el futuro. «Por ejemplo, un laboratorio de genética que hoy exporta su servicio al mundo podrá mostrar cómo extrae ADN de un producto y todos mediante una pantalla apreciarán cómo es que éste se regenera», explicó.

Según detalló, la propuesta transformará el Antel Arena en un espacio que integre los grandes avances que el país ha logrado en tecnología e innovación en varias áreas de producción tanto de empresas públicas como privadas.

En total, integrará más de 100 stands distribuidos en los cerca de 5.000 metros cuadrados de exposición organizado en tres niveles.

Si bien aún no se puede revelar varias de las actividades que están a punto de confirmarse, Martínez adelantó que, entre otras, se organizará una jornada nacional de las telecomunicaciones por parte de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), diversas charlas sobre innovación en energías y ciudades inteligentes, hasta un espacio de robótica para niños.

Llegar a buen puerto con ese objetivo implicó una serie de reuniones que comenzaron a fines del año pasado con diferentes actores, empresas y gobierno, para conocer de primera mano el grado de innovación y analizar qué puede ser interesante mostrar para el público general, dijo Martínez. «De ahí surgió, por ejemplo, unir la tecnología de video 360 para mostrar un recorrido por dentro de una empresa y ver cómo funciona», ejemplificó.

Por barrios

Otro de los mensajes que impulsará la Expo Innovación es que el concepto de innovación no está anclado al sector tecnológico, sino que permea a varias áreas y rubros posibles, como educación y cultura, investigación, salud, logística y transporte y construcción, industria, tecnología y áreas científicas con investigación.

En cada uno de estos «barrios», se podrá encontrar empresas vinculadas con cada temática. Por ejemplo, UTE participará en el tema de cambio de matriz energética, movilidad eléctrica, prepuestas de energía eólica, entre otras. En educación estará el Plan Ceibal e institutos privados. Otro espacio estará destinado a emprendedores, donde ANII estará presente como promotor de fondos y presentará varios casos de éxito de proyectos que han apoyado», dijo Martínez.

Durante la Expo, las empresas presentarán lo que hicieron y lo que se vendrá, en todos los casos el público podrá «ver y vivir la innovación», finalizó.