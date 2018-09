El éxito de Stoked, los pioneros trajes de surf "made in Chile"

Los 4.329 kilómetros de costa del territorio chileno han puesto al país transandino como un imperdible en el mapa de los amantes del surf. Las playas de localidades como Pichilemu o Arica se posicionaron como algunas de los favoritas de estos deportistas debido a la calidad de sus olas.

Pero el mundo del surf no solo es una pasión para algunos, ya que este deporte también se alza como una atractiva alternativa de negocio.

Uno de los que siguieron este camino fue Fernando «Nano» Zegers, surfista chileno que ya en 2005 y con una pequeña inversión comenzó Stoked, su propia marca —pionera a nivel nacional—encargada de confeccionar trajes de surf, los que comenzaron a ser utilizados por él mismo y por sus conocidos dentro de este nicho.

Según el propio Zegers, de ahí en adelante la expansión de la marca ha sido «orgánica», razón por la que a solo tres años de sus inicios ya no solo confeccionaba trajes, sino que se añadió a la oferta de la marca vestimenta pensada para su mismo público surfista.

«Al principio, esta nueva idea fue bastante pequeña, con nosotros estampando y yendo a comprar las telas, pero el objetivo ahora es que esta línea se convierta en parte fundamental del negocio con diseños ligados al surf e inspirados en los paisajes de Chile, creados por artistas nacionales», comenta el fundador de Stoked.

Para lograr este objetivo acaba de sumarse al portafolio de Komax —firma ligada a Arístides Benavente, quien distribuye marcas internacionales de vestimenta en el mercado chileno, como Polo Ralph Lauren, The North Face, Brooks Brothers y Gap, entre otras—, un socio que esperan se convierta en un apoyo fundamental para la inauguración de nuevos espacios de venta y la inclusión de sus productos en comercios más masivos.

Competidores de talla global

Lo que empezó como un pequeño proyecto ya registra cifras más que exitosas. Pese a tener rivales de la talla de Rip Curl, Quiksilver y O’Neill, Stoked ha logrado acaparar el 40% del mercado actual en la categoría de trajes de surf, logro que para sus creadores ha estado ligado a la variedad y calidad de sus productos.

«Actualmente tenemos disponible una inmensa gama de trajes, los que van desde niños que recién se meten al agua hasta surfistas profesionales», vestimentas que según relata Zegers son fabricadas en China, en las mismas instalaciones en donde se confeccionan las de sus rivales internacionales. Debido a esto, agrega, sus productos cuentan con la misma o mejor calidad que otras marcas disponibles en el mercado.

Además, asegura que sus precios son incluso más bajos que su competencia. Mientras que otras marcas disponibles comercializan sus trajes con valores de entre US$ 190 y US$ 515, Stoked cuenta con la ventaja de importar directamente sus trajes desde las fábricas sin la necesidad de pasar por las manos de varios intermediarios, razón por la que un producto de la misma calidad, en términos de grosor de la tela, flexibilidad y resistencia termina vendiéndose con precios que parten en los US$ 118 y llegan hasta los US$ 265.