La estrategia de General Motors tras recuperar el liderazgo de mercado en Uruguay

Ernesto Ortiz, vicepresidente de General Motors para Sudamérica, nació en Rosario (Argentina) hace 48 años donde comenzó su relación laboral con la empresa.

Ingresó en 1997 cuando la marca inauguró su fábrica en la provincia y desde entonces pasó por 16 asignaciones en varios países de América.

Reconoce que el consumidor uruguayo es más exigente, por lo que reformularon su portafolio de productos y mejoraron su servicio posventa. Así, tras perder el liderazgo del mercado local en 2013, este año recuperaron ese lugar en base a su modelo Onix.

De todas formas, adelanta que los que más crecen son SUV y pick up. Es licenciado en Administración (Universidad Austral), tiene un posgrado en negocios y comercio electrónico, está casado y tiene dos hijas.

Ingresó a General Motors hace 25 años y hoy es vicepresidente para América Latina, ¿cómo se vinculó a la empresa?

En 1996 estaba trabajando en modo pasantía en el área de compras y logística en Pérez Compac, más precisamente en refinería San Lorenzo. Fue cuando estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Austral de Rosario. Ahí comenzó la construcción de la fábrica de General Motors en Rosario, reclutaban personal y «tiré» un currículum a fines de 1996 y me llamaron. En marzo de 1997 comencé como pasante y me efectivizaron en noviembre de ese año. O sea, estoy desde que se instaló la fábrica en Rosario. Entré en el área de costos y análisis de operaciones, estuve un par de años y luego me trasladaron a Buenos Aires donde tenemos las oficinas centrales y estuve dos años y medio. Después fui Caimán, donde se distribuyen las marcas Chevrolet, Opel y Cadillac para Centroamérica, y estuve en varios puestos: finanzas, gerente de marketing, forecasting e industrias y los dos últimos años como gerente de ventas. De ahí a México primero, como director de finanzas, y luego como presidente del Caribe y Centro América. Pasé por Brasil en el sector de finanzas, y nuevamente a México como CFO. Más adelante, en Chile, fui presidente de General Motors Oeste (los países menos Brasil y Argentina) y desde hace dos años y medio, soy vicepresidente comercial de operaciones para Sudamérica.

Ernesto Ortiz. Ingresó a la empresa hace 25 años, desde entonces pasó por 16 posiciones. (Foto: Leonardo Mainé)

Si bien se mantuvo 25 años en la compañía, internamente cambió de roles y de países. ¿Cómo afrontó ese desafío?

Tengo 25 años en la empresa y 16 asignaciones. En esto, la familia es fundamental, mi señora y mis hijas son clave y me han acompañado siempre. Sin ellas no lo hubiera hecho.

General Motors tiene oficina propia en Uruguay, es de las pocas marcas, ¿por qué?

Porque es importante la relación que tenemos con nuestros distribuidores, la cercanía con la red: estar en el mercado hace la diferencia. Es fundamental para ver cómo hacemos la comunicación, fijamos precios, incentivos, el desarrollo de la red, los procesos. Si bien creo que el portafolio de productos es importante, la ventaja competitiva de Chevrolet es la experiencia de nuestros clientes. Esto, por supuesto, lo logramos con nuestros grandes socios de negocios, que son nuestros concesionarios con quienes desarrollamos estrategias conjuntas porque son los que están día a día con nuestros clientes. Fontes, el distribuidor más antiguo de la marca, cumplió 100 años la semana pasada.

Fueron líderes de mercado hasta 2013 y volvieron a esa posición este año. ¿Qué pasó para que perdieran ese lugar y cuál fue la estrategia para recuperarlo?

Fue un tema relacionado al portafolio de productos. Nuestros modelos Clasic, Corsa, Celta, no tuvieron una renovación tan rápida como otras marcas. Renovamos nuestra propuesta de vehículos con el nuevo Onix, Tracker, relanzamos la S10, un segmento importante en el país. También al analizar qué pasó descubrimos que nuestra relación con la red estaba algo distante y fortalecimos eso. Por último, trabajamos en dos pilares fundamentales: servicio posventa personalizado con foco en disponibilidad de repuestos y cobertura para que el usuario se sienta respaldado por la marca con precios competitivos. El otro pilar es la experiencia de cliente, sorprenderlo desde varios ángulos, como disponibilidad de repuestos, atendimiento, y atención personalizada en todos los procesos que hacemos en el camino del consumidor, desde la compra hasta la entrega y posterior del service, que sea simple y flexible.

Chevrolet Montana. La empresa traerá el nuevo modelo de la pick up en 2023. (Foto: Gentileza General Motors)

¿Cómo cambió la propuesta comercial en el país?

Hoy tenemos el portafolio más robusto del mercado. El Joy es nuestro vehículo de entrada, luego el Onix y el Cruze, con sus modelos, cubrimos Car B hasta Car C porque sigue siendo un segmento muy importante en Uruguay. También en clásicos está nuestro Camaro que se lleva las miradas. En pick up, en 2023 tendremos la incorporación de la nueva Montana, doble cabina pero más chica que la S10, para competir en ese mercado B y C. Llegará en marzo o abril y será un antes y un después. Pick up es un segmento muy importante en el país, a tal punto que para General Motors, Uruguay será el tercero en cuanto a volumen en este modelo en la región luego de Brasil y Argentina. Generalmente, Uruguay es el sexto. Con este nuevo modelo, por primera vez en el país tendremos el portafolio más robusto de pick up junto a la Silverado y la Z71 S10. Creemos que el 2023 será el año de las pick up en Uruguay. Algo similar pasa con las SUV, sigue una tendencia mundial y es el (sector) que más crece. Acá tenemos la Tracker, la Equinox y la Captiva (de cinco y siete pasajeros) y la Spin. Para el año que viene llega una nueva Captiva con cambios. También llegará la N400, una mini van. En total, en 2023 lanzaremos seis productos, entre nuevos modelos y cambios en actuales.

¿Cuánto creció la marca?

En Uruguay, en los dos últimos años la marca creció 25% en facturación cada año. En ventas, el que más pesa hoy es pasajeros: Onix, Cruze y Joy, con cerca del 50%. Le sigue SUV, un 25% seguido de pick up con 20%. El que más crece es SUV seguido de pick up, pasajeros está decreciendo. Además, el precio del ticket crece desde 2018. Pasó de US$ 13.000 a entre US$ 22.000 y US$ 25.000 este año.

¿Esto responde a un cambio del consumidor uruguayo?

Cambió, ahora exige más, busca nuevas prestaciones, conectividad. Por esto último nos focalizamos en nuestro producto OnStar. Hoy, un 75% de nuestro portafolio lo tiene, así como Internet nativo WiFi en el vehículo, que permite conectar hasta siete dispositivos. También busca versatilidad, o sea, un vehículo que le permita ir a la playa o al trabajo. Otro atributo es seguridad, en ese sentido, desde Chevrolet contamos con seguridad activa y pasiva con alertas de punto ciego, cámaras 360°, entre otros. Incluso, OnStar es como un servicio de emergencia 24/7. Al apretar un botón en el auto se conecta automáticamente con un representante de Chevrolet que resuelve lo que necesite, por ejemplo si tuvo un problema mecánico el asistente sabe donde está y envía asistencia en forma inmediata. O si tiene un accidente, el sistema lo detecta por los sensores que posee y desde la central llaman para ver cómo está la persona. En caso que no conteste al segundo llamado, se envía asistencia automáticamente. El consumidor también quiere diseño y performance. El Onix y la Trucker tienen un buen nivel, ofrecen motores 1.0, 1.2, turbo, tres cilindros, que son los tecnológicamente más eficientes. En Onix, combinado (ruta y ciudad) está en 15 kilómetros por litro, la tracker algo similar. Otro ejemplo que ilustra cómo se transformó el consumir uruguayo es que junto con la nueva Montana, lanzaremos cerca de 90 accesorios para ese vehículo, desde cajas para herramientas, elementos para bolsas de compras de shopping, cajas para bebidas, para ir de camping, etcétera.

¿El uruguayo es de comprar contado o crédito?

Hoy el 70% de nuestros clientes del segmento de menos de US$ 20.000 compra financiado. Al mirar por encima de ese valor, el porcentaje cambia y es solo el 30%. Y lo financiado crece cada vez, con el banco HSBC, con el que trabajamos, estamos pensando el productos innovadores, como financiamiento hasta 72 meses.

Ernesto Ortiz. Anunció que entre 2023 y 2024, la marca sumará tres vehículos 100% eléctricos a su portafolio. (Foto: Leonardo Mainé)

El mercado de usados se potenció en los últimos años, ¿cuánto pesa en la empresa?

Ese mercado creció el doble que el de cero kilómetro porque es reflejo de la situación que se vive. Por ejemplo, la crisis de microchips retrasó la producción de nuevos y aquel que quería comprar optó por usado. Esa situación se está nivelando y creemos que el año que viene se estabiliza. Hoy usados es un 20% de las ventas totales en Uruguay.

Varias marcas van hacia lo eléctrico, ¿cuál es el camino de la empresa en ese sentido?

General Motors está invirtiendo US$ 35 billones a nivel global para acelerar la electrificación de los modelos. De acá a 2025, el plan es contar con hasta 35 modelos 100% eléctricos. El híbrido, si bien creemos que es una tecnología buena, no es cero emisión que es la misión que tenemos desde General Motors. En Uruguay, entre 2023 y 2024, llegarán tres nuevos modelos. El Volt EUV (una SUV eléctrica) con 460 kilómetros de autonomía, también la Blazer y la Equinox eléctricas. Luego de esto, sumaremos a un ritmo de un producto por año y creemos que en 2030 cerca de un 15% del mercado será eléctrico.