Con equipo propio: estrellas del fútbol se pasan a los e-sports

Hasta hace un tiempo, el crack francés festejaba sus goles imitando las celebraciones de los personajes del juego Fortnite. En enero pasado, dio un paso más allá y lanzó junto a su hermano Theo, Grizi Esport, su equipo profesional de deportes electrónicos. El club competirá en torneos de FIFA 20, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite, League of Legends y Rainbow Six Siege. El proyecto no descuida su marca, y para apuntalarla tiene a la venta diferentes productos de merchandising desde camisetas a accesorios.