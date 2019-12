Enjoy Punta del Este con «una actitud proactiva» para impulsar el turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace 22 años que abrió el complejo cinco estrellas ¿Cómo está posicionado Enjoy Punta del Este?

Enjoy se ha posicionado como un casino resort referente en América del Sur. Es una empresa que renueva constantemente las propuestas que ofrece, siguiendo las últimas tendencias en hotelería, gastronomía y entretenimiento, no solamente durante la temporada alta, sino durante todo el año. Estos esfuerzos permanentes por brindarles a nuestros clientes una experiencia única, además de otorgarles el mejor servicio y atención, nos ha permitido alcanzar el reconocimiento como el Mejor Casino Resort de América del Sur en la última edición de los World Travel Awards y la nominación a Casino Resort líder del mundo, por parte del mismo organizador, lo que nos llena de orgullo.



¿Cuál es el nivel de ocupación del hotel? ¿Cuál es el origen de los huéspedes?

Enjoy recibe visitas de varios países del mundo, pero cerca del 40% de los huéspedes son brasileños, seguido de los argentinos que representan el 28%, mientras que el 19% son uruguayos. En temporada, el nivel de ocupación es del 100%,

La meta propuesta para este año fue llegar al mercado norteamericano y europeo. Los resultados que hemos tenido hasta el momento han sido muy positivos, ya que clientes de Estados Unidos, viajaron más de 12 horas para

vivir un experiencia única y disfrutar de nuestro casino resort. Logramos impresionar a nuevos clientes con propuestas de entretenimiento y, sobre todo, con nuestra experiencia, calidez y vocación de servicio, posicionándonos además, al nivel de grandes hoteles y casinos europeos y de Las Vegas.



¿Cuáles son los principales números que reflejan el impacto del hotel en la economía del país?

Enjoy emplea de forma permanente a 1.000 personas y en temporada de verano aumenta a 1.300 colaboradores aproximadamente. Incluyendo remuneración salarial, selección, desarrollo, capacitaciones y beneficios al personal, se destinan aproximadamente US$ 47 millones al año. Por otro lado, nos abastecemos principalmente con proveedores nacionales. Un 63% de las compras se realizan a proveedores locales, por un monto aproximado de US$17 millones y un 37% a proveedores del exterior, representando US$ 10 millones anualmente.



¿Y en inversiones?

Desde que Enjoy se instaló en Uruguay invirtió más de US$ 50 millones en la

ampliación y modernización de las instalaciones. Esto incluye la reforma del casino, la inauguración del OVO Nightclub en 2014, que actualmente es un referente de las fiestas del balneario, en la construcción de OVO Beach en 2015 y también de la nueva piscina climatizada, que se transforma en la tercera piscina del hotel.

Además, durante todo el año el Casino & Resort participa de múltiples actividades en la región, para potenciar el turismo de convenciones, mediante varios eventos en los que damos a conocer las instalaciones y les mostramos las ventajas de realizar convenciones, ferias o congresos en Punta del Este. Para facilitar estas visitas, brindamos vuelos charters, desde y hacia Argentina y Brasil, para lo que destinamos unos US$ 23 millones entre 2015 y 2018.

En 2019 organizamos una gran cantidad de congresos y eventos de talla internacional, entre los que se destaca la primera edición del Inspiring Summit. Realizamos un intenso trabajo desde nuestras oficinas comerciales en Buenos Aires, San Pablo y Santiago de Chile, que se ve reflejado en una serie de congresos y convenciones que ya están planificadas de cara al 2020, 2021 y 2022. Enjoy está demostrando una actitud muy proactiva en cuanto a impulsar el turismo corporativo.



¿Qué show se puede adelantar de la próxima temporada de verano?

Una de las propuestas de entretenimiento más importantes que tendremos en la próxima temporada de verano es el espectáculo internacional Forever Crazy de la compañía Crazy Horse Paris, que se podrá disfrutar en el resort del sábado 4 al sábado 18 de enero, inclusive. La propuesta artística, invita a experimentar una noche de diversión deslumbrante y elegancia parisina, reviviendo el espíritu legendario del cabaret francés.